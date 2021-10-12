Dünya Kupası Elemelerinde grubun önemli maçları arasında yer alan Suriye - Lübnan maçı devam ediyor. Saat 19:00'da başlayacan müsadelede sona erdi. Peki, Suriye- Lübnan maçı kaç kaç bitti?

SURİYE LÜBNAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

SURİYE- LÜBNAN: 2-3

Ve son düdük! Maçın skoru 2-3.

90'

+9

Suriye Omar Al Soma ile gole çok yaklaştı ancak oyuncunun kafa vuruşu üst direkten döndü. King Abdullah Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

90'

+8

Serbest vuruş! Christopher Beath Suriye yarı alanında hücumda olan Lübnan lehine faul çalıyor.

90'

+7

Oyuncu değişikliği! Ivan Hasek oyuncu değişikliğine gidiyor. King Abdullah Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Walid Shour, çıkan oyuncu Bassel Jradi.

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90'

+7

Lübnan kendi yarı sahasında taç kullanacak.

90'

+7

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Suriye.

90'

+6

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

+5

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

90'

+5

Aut atışını kullanacak takımLübnan.

90'

+4

Christopher Beath Suriye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Lübnan atışı kullanacak taraf.

90'

+3

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Lübnan.

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90'

+2

Frikik! Suriye atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Lübnan kalesinde tehlike!

90'

+2

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

90'

+1

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Suriye.

90'

+1

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda 8 dakika uzatma oynanacak.

90'

Sarı kart! Osama Omari maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

90'

Frikik! King Abdullah Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Lübnan.

89'

Rakip yarı sahada gol arayan Suriye şimdi taç atışı kullanacak.

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88'

Top auta çıkıyor. Lübnan oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

88'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda Suriye atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Omar Al Soma.

87'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

86'

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lübnan.

86'

Suriye Lübnan yarı sahasında faul kazanıyor.

85'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Lübnan.

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84'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

84'

Oyuncu değişikliği! King Abdullah Stadyumu stadında oynanan maçta Suriye oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Osama Omari, sahayı terk eden oyuncu Aias Aosman.

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84'

Lübnan kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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82'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Suriye atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

81'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Mohamad Kdouh. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

81'

Serbest vuruş! Christopher Beath Suriye yarı alanında hücumda olan Lübnan lehine faul çalıyor.

80'

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lübnan.

80'

Sarı kart! Suriye takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Abdul Rahman Oues.

79'

Lübnan kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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78'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Suriye atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

78'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

77'

Aut atışını kullanacak takımSuriye.

76'

Serbest vuruş! Christopher Beath Suriye yarı alanında hücumda olan Lübnan lehine faul çalıyor.

76'

King Abdullah Stadyumu stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Mohamad Haidar, yerine giren oyuncu Rabih Ataya.

76'

Oyuncu değişikliği! Lübnan takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Hussein El Dor , çıkan oyuncu Nader Matar.

74'

Lübnan takımında sakatlık geçiren oyuncu Mohamad Haidar. Sağlık görevlileri sahada.

73'

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Suriye takımı Mouhamad Anez ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

73'

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Az önce bir sakatlık yaşayan Mostafa Matar tekrar sahadaki yerini alıyor.

73'

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King Abdullah Stadyumu stadında, Suriye takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

72'

Christopher Beath sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Mostafa Matar

70'

Frikik! King Abdullah Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Suriye.

70'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

70'

Oyuncu değişikliği. Hassan Maatouk sahadan çıkan oyuncu, Hilal El-Helwe maça dahil olan oyuncu.

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70'

Sarı kart! Mohamad Kdouh az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

69'

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lübnan.

68'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

64'

Aias Aosman asisti yapan oyuncu.

64'

2:3

Gol! Suriye skoru 2-3 yapan golü Omar Al Soma ile buldu.

63'

Rakip yarı sahada gol arayan Suriye şimdi taç atışı kullanacak.

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58'

Suriye Lübnan yarı sahasında faul kazanıyor.

57'

Oyuncu değişikliği! Suriye takımında giren oyuncu Mouhamad Anez, çıkan oyuncu Mohammed Osman.

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57'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Moayad Al Ajan, oyuna giren oyuncu Fahad Youssef.

57'

Suriye takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Kamel Hmeisheh, giren oyuncu Mahmoud Al Baher.

56'

Lübnan kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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56'

Korner kazanan takım Suriye. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Mahmoud Al Mawas.

55'

Serbest vuruş! Christopher Beath Suriye yarı alanında hücumda olan Lübnan lehine faul çalıyor.

55'

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Suriye.

53'

Golde asisti yapan oyuncu Bassel Jradi.

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53'

1:3

Gol! Soony Saad farkı arttıran golü attı. 1-3.

49'

Frikik! King Abdullah Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Lübnan.

49'

Top auta çıkıyor. Suriye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

49'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

48'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

47'

Rakip yarı sahada gol arayan Lübnan şimdi taç atışı kullanacak.

47'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

46'

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Aut atışını kullanacak takımLübnan.

46'

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Suriye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

Maçın hakemi Christopher Beath ilk yarıyı bitirdi.

45'

+4

Gol pasını veren isim Nader Matar.

45'

+4

1:2

Gol! Lübnan King Abdullah Stadyumu Stadı'nda Mohamad Kdouh ile öne geçti. 1-2.

45'

+3

Suriye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

45'

+2

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Suriye.

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45'

+1

4.Hakem 1. Devre sonuna 3 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

45'

+1

Asist Hassan Maatouk.

45'

+1

1:1

Gol! 1-1. Mohamad Kdouh maça eşitlik getiren oyuncu.

45'

Suriye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Lübnan.

44'

Ofsayt! King Abdullah Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Suriye takımı oldu.

43'

Top auta çıkıyor. Lübnan oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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42'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

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41'

Christopher Beath Suriye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Lübnan atışı kullanacak taraf.

40'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Suriye.

39'

Aut atışını kullanacak takımLübnan.

39'

Suriye takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Omar Khribin tekrar sahada.

38'

Amman şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Suriye takımının sağlık ekibi yerde kalan Omar Khribin için sahada.

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38'

Rakip yarı sahada gol arayan Suriye şimdi taç atışı kullanacak.

37'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Suriye.

37'

King Abdullah Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Mostafa Matar, şimdi tekrar sahada.

34'

King Abdullah Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Mostafa Matar geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

33'

Christopher Beath Suriye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Lübnan atışı kullanacak taraf.

32'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

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32'

Suriye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

31'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

31'

Suriye takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Aias Aosman.

30'

Omar Al Soma çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. King Abdullah Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

29'

Lübnan kendi yarı sahasında taç kullanacak.

27'

Rakip yarı sahada gol arayan Lübnan şimdi taç atışı kullanacak.

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26'

Alexander Michel kafayla topu Suriye ağlarına göndermek istedi fakat Suriye savunması gole izin vermiyor.

26'

Lübnan Suriye yarı sahasında faul kazanıyor.

24'

Top auta çıkıyor. Lübnan oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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24'

Mohammed Osman isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Amman şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

24'

Maçın hakemi Christopher Beath, Suriye takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

23'

Rakip yarı sahada gol arayan Lübnan şimdi taç atışı kullanacak.

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22'

King Abdullah Stadyumu stadında, Mohamad Haidar sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

22'

Maçın hakemi Christopher Beath, Lübnan takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

20'

Goldeki asistin sahibi Mahmoud Al Mawas.

20'

1:0

Gol! Omar Khribin kafa vuruşuyla Suriye takımını öne geçiren golü attı. 1-0.

18'

Suriye takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

17'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Lübnan.

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17'

Suriye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

16'

Suriye takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Moayad Al Ajan.

15'

Lübnan takımında Hassan Maatouk kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

14'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

12'

King Abdullah Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Suriye.

11'

Lübnan kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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11'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

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10'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

9'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lübnan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

7'

Aut atışını kullanacak takımSuriye.

6'

Top auta çıkıyor. Lübnan oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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6'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Omar Al Midani ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. King Abdullah Stadyumu Stadı'nda Suriye takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

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6'

Korner kazanan takım Suriye. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Moayad Al Ajan.

5'

Rakip yarı sahada gol arayan Suriye şimdi taç atışı kullanacak.

5'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

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5'

Christopher Beath Lübnan yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Suriye atışı kullanacak taraf.

5'

Suriye takımının Omar Khribin ile kaleye çektiği şut, Lübnan savunmasından dönüyor.

4'

King Abdullah Stadyumu stadında, Moayad Al Ajan sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

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4'

King Abdullah Stadyumu stadında, Suriye takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

3'

Rakip yarı sahada gol arayan Suriye şimdi taç atışı kullanacak.

2'

Suriye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

1'

Christopher Beath taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lübnan.

1'

Lübnan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Suriye.

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Takımların ilk 11'leri belli oldu.

1'

Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

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Lübnan bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda: 0-2-1.

Suriye son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

Omar Al Soma 7 golle Suriye takımının en golcü futbolcusu. Hilal El-Helwe ise Lübnan adına 3 gol kaydetti.

SURİYE - LÜBNAN MAÇI HANGİ KANALDA?

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