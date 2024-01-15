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Penaltı Dusan Tadic'in kabusu oldu! Bu sezon 4. kez penaltı kaçırdı, 11'de 7 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansıyla büyük beğeni alan Dusan Tadic kaçırdığı penaltılarla da sert eleştiriliyor. Tadic bu sezon toplamda 4 penaltı kaçırdı. İşte Tadic'in penaltı istatistikleri.

11:58 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Tadic penaltı istatistikleri
Tadic penaltı istatistikleri

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, İstanbulspor maçında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dusan Tadic'in Fenerbahçe formasıyla yakaladığı penaltı istatistikleri dikkat çekiyor.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçında kullandığı penaltıdan yararlamadı. Tadic, Avrupa'da ise Spartak Trvana ile oynanan maçta penaltıyı da kale ile buluşturamamıştı.

Fenerbahçe'de toplam 11 kez penaltı kullanan Tadic, 7 kez gol sevinci yaşarken, kaçırdığı penaltı sayısı ise 4 oldu. Dusan Tadic’in kullandığı penaltıları gole çevirme yüzdesi ise 63,6.

Tadic kimdir?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat ve forvet hattında görev yapmaktadır. 100 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti.

Dusan Tadic kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic 1988 yılında doğdu ve 34 yaşındadır.

Dusan Tadic hangi takımlarda oynadı? Kariyerinde FC Groningen, Twente, Ajax formaları giyen Dusan Tadic, son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'nin transferi Dusan Tadic hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic kariyerinde orta saha mevkisinde oynamaktadır.

Dusan Tadic'in piyasa değeri ne kadar?

Fenerbahçe'ye Ajax'tan transfer olan Tadic, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir.

#Tadic
#Dusan Tadic kullandığı penaltı sayısı
#Fenerbahçe
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