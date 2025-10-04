Yeni Şafak
Tapu dairesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu isteniyor mu?

65 yaş üzerine tapu işlemlerinde sağlık raporu isteniyor mu?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son dönemlerde sosyal medyada dönen "65 yaş üstünün rapor alması gerekli" konusuna açıklık getirdi. 1-2 Ekim tarihlerindeki tapu başvurularına ilişkin de istatistikleri paylaşan kurum, 65 yaş ve üzeri 9 bin 224 işlemden yalnızca 196'sının rapor ibrazıyla tamamlandığını ifade etti. Peki 65 yaş üstü vatandaşların tapu işlemleri için sağlık raporu almak zorunda mı?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son dönemlerde sosyal medyada dönen “65 yaş üstünün rapor alması gerekli” konusuna açıklık getirdi. Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların gerçekliği hiçbir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

Tapuda 65 yaş üstünden rutin olarak sağlık raporu mu isteniyor?

Sağlık raporu yalnızca 'fiil ehliyetine' ilişkin talepte bulunulabilmektedir, herhangi bir yaş aralığı bulunmamaktadır. Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenlik politikaları, işlemlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf bir şekilde yürütmeye devam etmektedir.

1-2 Ekim tarihlerindeki tapu başvurularına ilişkin de istatistikleri paylaşan kurum, 65 yaş ve üzeri 9 bin 224 işlemden yalnızca 196’sının rapor ibrazıyla tamamlandığını ifade etti. Bu veri, rapor zorunluluğunun istisnai bir uygulama olduğunu da ortaya koydu.



