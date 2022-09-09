Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı Mı? (e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama)

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği