Özgün Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı Mı? (e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama)
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Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı Mı? (e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama)

Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri neler, ne kadar yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal Destek Ödemesi Sorgulama Ekranı: E-Devlet çiftçi ödemeleri yattı mı?
Tarımsal Destek Ödemeleri

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NELER?

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği

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