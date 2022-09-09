Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı Mı? (e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama) Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri neler, ne kadar yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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