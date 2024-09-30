Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlen TEKNOFEST Adana büyük bir heyecanla bekleniyor. Festival kapsamında seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirvesi düzenleniyor. Özellikle gençlerin katılımının yüksek olduğu TEKNOFEST bu yıl Akdeniz’de gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST ziyaretçi kaydı da etkinliğe gitmek isteyen kişilerce dolduruluyor. Peki, Adana TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl kayıt olunur?