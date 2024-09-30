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Teknofest Adana ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? Teknofest Adana etkinlik kayıtları 2024

Teknofest Adana ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? Teknofest Adana etkinlik kayıtları 2024

15:2730/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknofest
Teknofest

Teknofest Adana 2024, yine göz alıcı hava gösterileriyle ziyaretçilerini büyüleyecek. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte, teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? Teknofest Adana etkinlik kayıtları 2024

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlen TEKNOFEST Adana büyük bir heyecanla bekleniyor. Festival kapsamında seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirvesi düzenleniyor. Özellikle gençlerin katılımının yüksek olduğu TEKNOFEST bu yıl Akdeniz’de gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST ziyaretçi kaydı da etkinliğe gitmek isteyen kişilerce dolduruluyor. Peki, Adana TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl kayıt olunur?

TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN 2024?

TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bu büyük etkinliği kaçırmayın ve heyecan dolu anlara tanıklık edin!

TEKNOFEST ADANA ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?

Ziyaretçiler, "www.teknofest.org" web sitesine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurarak biletlerini oluşturabilecekler.

TEKNOFEST'TE HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

2 - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST Bilim Sokağı ve daha birçok etkinlik hakkında bilgi sahibi olmak için Etkinlik Takvimi'ni inceleyebilirsiniz.




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