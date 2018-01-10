2019 Renault Clio nasıl olacak

Yakıtı ve fiyatı ile özellikle Türkiye’de en çok satılan otomobiller arasında yerini alan Renault Clio, yeni tasarımı ile tüm meraklılarının ilgisini toplamayı başardı. Özellikle son yıllarda kasada uyarladığı köklü tasarım değişiklikleri, tüm kullanıcıları tarafın beğenilmeye başladı.

Şimdi ise yeni yılın geride kalması ile birlikte gözlerini 2019 model Clio’ya çeviren Renault meraklıları, 2019 yılında Clio cephesinde teknolojik ve tasarım anlamında kendilerini nelerin beklediğini merak etmeye başladı.

Birkaç gün önce ise Renault’nun önemli isimlerinden olan Laurens van den Acker, Clio’nun meraklılarına ilk sinyalleri verdi. Verilen sinyallere göre araçta 48V’luk bir motorun bulunabileceğinden bahsedilirken, her zaman olduğu gibi yine yakıt tüketimi ve karbon salınımı ön planda tutulmaya çalışılıyor. Fakat elektrikli motorun bu araca gelmesi, yakıt tasarrufunun yanı sıra büyük seviye motor gücüde sağlıyor.

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Renault’da tasarım şefi olarak çalışan Van den Acker, motorun haricinde tasarım anlamında bazı ipuçları paylaştı. Aracın tasarımının Symbioz konsepti üzerine planlanacağını açıklayan Acker, bağımsız tasarımcıların akıllarında bazı şeylerin canlanmasın neden oldu.

Bağımsız tasarımcı olan Aksyonov Nikita tarafından yapılan ilk tasarım ise Clio meraklılarının beğenisine sunuldu. Resmi olmayan bu tasarımda tüm meraklıları tarafından beğenileceğe benziyor.