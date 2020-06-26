ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı

Reuters'ın yayınladığı belgeye göre ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD’de faaliyet gösteren 20 Çinli şirketi Çin ordusundan destek alan kuruluşlar olarak sıraladığı ortaya çıktı.

Bu belgede China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp ve uçak üreticisi Aviation Industry Corp of China (AVIC) şirketi de bulunuyor.

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Bu doğrudan bir ceza yaptırımı anlamına gelmiyor

Pentagon’un yaptığı bu nitelemeler doğrudan bir cezai yaptırım değil. Ancak yasa, ABD Başkanı Donald Trump'ın listedeki bu şirketlerin ülkedeki mal varlıklarını dondurmayı da kapsayan yaptırımları hayata geçirebilmesine olanak sağlıyor.

Hikvision, iddiaları “mesnetsiz” olarak niteleyip, şirketin “Çin askeri şirketi” olmadığını ve asla askeri uygulamalar için Arge çalışmalarında bulunmadığını açıkladı. Hikvision, meseleyi çözmek için ABD hükümetiyle çalışacağını da belirtti.

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Yaptırımlar yıldırmak için kullanışlı bir silah

Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC ve Washington’daki Çin Büyükelçiliği sorulara cevap vermedi. ABD’deki birçok siyasetçi Çin ile ticaret geriliminin artmasıyla birlikte Pentagon’un tuttuğu listeyi yayımlamasını istemişti.

Beyaz Saray listedeki şirketlere yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna cevap vermedi. Ancak üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi,

“Listenin uzayabileceği de göz önüne alındığında ABD devleti, şirketleri, yatırımcıları, akademik kurumları ve benzer endişeleri paylaşan ortakların bu kuruluşlarla ortaklık kurarken gerekli incelemeyi yapabilmesi için kullanışlı bir araç” olduğunu ifade etti.