Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji ABD, Huaweiyi Çin ordusuna çalışmakla suçladı
İNTERNET ÜRÜN HABERLERİ DİĞER

ABD'den Huawei'ye Çin ajanı iması geldi

ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı

ABD ile Huawei arasında sular durulmuyor. Şirketin ürünlerinde Amerikan malı kullanmasına izin vermeyen ABD makamları şimdi de şirketi Çin ajanı olmakla itham etti. ABD Savunma Bakanlığı'nın Huawei ve diğer 19 Çinli şirketi Çin ordusundan destek alan kuruluşlar listesine aldığı ortaya çıktı. Washington, ulusal güvenlikle ilgili endişelerden dolayı geçen yıl Huawei ve Hikvision’ı ticari kara listeye aldı ve yakın olduğu ülkelerin 5G iletişim şebekelerine Huawei ekipman kurmaması için uluslararası bir çalışma başlattı.

Haber Merkezi Reuters
ABD, Çin, Huawei arasında sular durulmuyor.
ABD, Çin, Huawei arasında sular durulmuyor.

Reuters'ın yayınladığı belgeye göre ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD’de faaliyet gösteren 20 Çinli şirketi Çin ordusundan destek alan kuruluşlar olarak sıraladığı ortaya çıktı.

  • Bu belgede China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp ve uçak üreticisi Aviation Industry Corp of China (AVIC) şirketi de bulunuyor.

Huawei ABD yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başladı
TEKNOLOJİ
Huawei ABD yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başladı


Bu doğrudan bir ceza yaptırımı anlamına gelmiyor

Pentagon’un yaptığı bu nitelemeler doğrudan bir cezai yaptırım değil. Ancak yasa, ABD Başkanı Donald Trump'ın listedeki bu şirketlerin ülkedeki mal varlıklarını dondurmayı da kapsayan yaptırımları hayata geçirebilmesine olanak sağlıyor.

  • Hikvision, iddiaları “mesnetsiz” olarak niteleyip, şirketin “Çin askeri şirketi” olmadığını ve asla askeri uygulamalar için Arge çalışmalarında bulunmadığını açıkladı. Hikvision, meseleyi çözmek için ABD hükümetiyle çalışacağını da belirtti.

Çin'den, ABD'ye suçlama
TEKNOLOJİ
Çin'den, ABD'ye suçlama

Yaptırımlar yıldırmak için kullanışlı bir silah

Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC ve Washington’daki Çin Büyükelçiliği sorulara cevap vermedi. ABD’deki birçok siyasetçi Çin ile ticaret geriliminin artmasıyla birlikte Pentagon’un tuttuğu listeyi yayımlamasını istemişti.

Beyaz Saray listedeki şirketlere yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna cevap vermedi. Ancak üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi,

  • “Listenin uzayabileceği de göz önüne alındığında ABD devleti, şirketleri, yatırımcıları, akademik kurumları ve benzer endişeleri paylaşan ortakların bu kuruluşlarla ortaklık kurarken gerekli incelemeyi yapabilmesi için kullanışlı bir araç” olduğunu ifade etti.

Bir bu kalmıştı birbirlerine girmedikleri: Çip teknolojisinde ABD-Çin mücadelesi
TEKNOLOJİ
Bir bu kalmıştı birbirlerine girmedikleri: Çip teknolojisinde ABD-Çin mücadelesi
Abone Ol Google News
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu terörist avukatlara sessiz

Barolar bu terörist avukatlara sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
YSKde sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

Biz demiyoruz Alman turist diyor

Biz demiyoruz Alman turist diyor

​'Koronaya karşı Türkiye Almanya'dan daha hazırlıklı...'

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Ruhun şad olsun Bahadır

Ruhun şad olsun Bahadır

​Dağlıca şehitleri için sokağa inen gencimizi öldüren alçak bulundu.

​Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı.

İşgal ettiği bölgelerde maaşları yüzde 150 artırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​Türkiye düşmanı John Bolton kitabında neler anlattı?
Halaysız düğün olur mu?

Halaysız düğün olur mu?

​Düğün salonlarının açılması için geri sayım başladı.

​4 milyon m2'ye yakın 199 arsa için ihale yapılacak.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.

​Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntü.

Polis kapıyı açtırınca fazladan 14 yolcu çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.