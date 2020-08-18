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Teknoloji ABD, Huaweiyi kıskaca aldı Bir yaptırım daha geldi
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ABD neden Çinli şirketlere yaptırım uyguluyor?

ABD, Huawei'yi kıskaca aldı: Bir yaptırım daha geldi

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine açtığı savaş hız kesmeden devam ediyor. TikTok'u ABD menşeili şirketlerin alması için baskı yapan ABD yönetimi daha önce de Huawei'ye birçok yaptırım uygulamıştı. Şimdi bu baskıyı bir tık daha arttırıp kara listeye aldıklarını duyurdular.

Haber Merkezi AA
ABD, Çinli şirketlere yaptırım uygulamaya devam ediyor.
ABD, Çinli şirketlere yaptırım uygulamaya devam ediyor.

ABD, Çin ile arasında büyüyen gerilimi teknoloji şirketleri üzerinden arttırmaya devam ediyor. Bu şirketlere karşı ekonomik kanalları bir baskı aracı olarak kuran hükümetin son hamlesi de Huawei ve diğer Çinli şirketleri kapsıyor.

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırdı ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye aldı.

  • ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi.

Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kısıtlamaların, Huawei'nin Amerikan teknolojisi kullanılarak geliştirilen elektronik parçaları elde etmek için ABD ihracat kontrollerini aşma girişimlerini engellediği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu düzenlemeyle, Huawei'nin ABD yazılım ve teknolojisiyle geliştirilen çipleri temininin daha da kısıtlandığı ifade edildi.

Reuters
Şirkete uygulanan yaptırımlar artıyor.

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Müttefik ülkeler de aynısını yapsın

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Huawei ve iştirakleri, ABD teknolojisine erişimini kısıtladığımız için Amerikan teknolojisinden yararlanmak amacıyla ülkenin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verecek şekilde çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Huawei'yi Çin Komünist Partisi'nin bir kolu olarak gördüklerini ve bunu dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti.

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Pompeo, "ABD, ülkenin ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetleri nedeniyle Huawei'ye ihracatını sınırlamaya devam edecek. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152 ulaştı.

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