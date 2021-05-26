ABD'de siyasetçilerin hesaplarını tamamen kapatan sosyal ağlara ceza geliyor

Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere sosyal ağlar zaman zaman kullanıcıları çeşitli şekillerde sınırlandırabiliyor. Genel hatlarıyla paylaşılan bir gönderi, atılan bir tweet ya da herhangi bir şekilde yapılan bir paylaşım, şikayetler doğrultusunda değerlendirilerek ortaya bazı parametreler çıkarılıyor ve bunun sonucunda hesaplar sansürlenebiliyor.

ABD ise bu konuda net bir adım atarak siyasetçilere sansür uygulayan sosyal ağlara ceza kesmeye hazırlanıyor. Doğrudan Florida Valisi Ron DeSantis'in imzaladığı yasa tasarısı, hiçbir adayın hesabının süresiz olarak kapatılamayacağı kuralını getiriyor. Ayrıca hesabın maksimum askıya alınabileceği süre 14 gün şeklinde belirtiliyor.

14 günlük askıya alma süresi geçerli. Ama sınırsız kapatmanın günlük bedeli oldukça fazla.

Tabii bu noktada kullanıcıların aklına 'sınırsız özgürlük' gelebilir. Fakat durum pek de öyle değil. En nihayetinde yine belirli içerik esaslarının korunması zorunlu. Bunlar dışına çıkıldığında 14 günlük hesabın askıya alınması kuralı aynı şekilde geçerli. Ama daha sonrasında siyasetçi hesabını tekrardan kullanmaya başlayabiliyor.

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Gelelim ceza rakamlarına... Zira bu kurallara uymayan ve hesapları süresiz olarak kapatan sosyal ağlara günlük olarak ceza kesiliyor. Karar Florida'da alındığı ve doğrudan bu bölgeyi kapsadığı için Florida'yı temsil eden eyalet adaylarına herhangi bir kısıtlama uygulandığında sosyal ağların günlük ödemesi gereken ücret 250 bin dolar. Diğer adaylar söz konusu olduğunda ise bu rakam günlük 25 bin dolar.

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