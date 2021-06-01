Açıklama geldi: Küresel çip sıkıntısının çözülmesi yıllar sürebilir Intel CEO'su Pat Gelsinger, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla birlikte pandeminin küresel çapta çip sıkıntısına neden olduğunu yineleyerek, bu problemlerin ortadan kalkmasının yıllar sürebileceğini duyurdu. Tabii tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar da başta elektronik ürünler olmak üzere otomobillere kadar uzanan geniş bir zincir halkasında fiyatların artmasına neden oluyor.

Yunus Emre Şahin 01 Haziran 2021, 12:13 Son Güncelleme: 01 Haziran 2021, 12:13 Yeni Şafak