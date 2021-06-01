Teknoloji Açıklama geldi Küresel çip sıkıntısının çözülmesi yıllar sürebilir
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Açıklama geldi: Küresel çip sıkıntısının çözülmesi yıllar sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla birlikte pandeminin küresel çapta çip sıkıntısına neden olduğunu yineleyerek, bu problemlerin ortadan kalkmasının yıllar sürebileceğini duyurdu. Tabii tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar da başta elektronik ürünler olmak üzere otomobillere kadar uzanan geniş bir zincir halkasında fiyatların artmasına neden oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Açıklama geldi: Küresel çip sıkıntısının çözülmesi yıllar sürebilir
Intel

Intel CEO'su Pat Gelsinger, Pazartesi günü Taipei'deki Computex fuarının sanal oturumunda yaptığı açıklamada, küresel çip sıkıntısının birkaç yıl daha devam edebileceğini söyledi. Tabii bu noktada pandemi nedeniyle evdençalışaninsanların ihtiyaçlarıyla birlikte akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda talep önemli oranda arttı.

Intel, yaşanan çip krizinin uzun yıllar boyunca devam edebileceğini de belirtti.
Intel, yaşanan çip krizinin uzun yıllar boyunca devam edebileceğini de belirtti.

Yani aslına bakılırsa çip üretiminin normale dönmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Hatta Gelsinger'in konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

    Ancak endüstri kısa vadeli kısıtlamaları ele almak için adımlar atmış olsa da, ekosisteminin dökümhane kapasitesi, alt tabaka ve bileşen eksiklerinin giderilmesi birkaç yıl alabilir. Intel, çip tasarımlarını bileşenlere dönüştürmek isteyen şirketlerin işleri uzaklaştırmaya çalışırken Arizona'da iki fabrika inşa etmek için 20 milyar dolar harcayacağını söyledi.

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