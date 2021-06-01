Açıklama geldi: Küresel çip sıkıntısının çözülmesi yıllar sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger, Pazartesi günü Taipei'deki Computex fuarının sanal oturumunda yaptığı açıklamada, küresel çip sıkıntısının birkaç yıl daha devam edebileceğini söyledi. Tabii bu noktada pandemi nedeniyle evdençalışaninsanların ihtiyaçlarıyla birlikte akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda talep önemli oranda arttı.
Yani aslına bakılırsa çip üretiminin normale dönmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Hatta Gelsinger'in konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:
- Ancak endüstri kısa vadeli kısıtlamaları ele almak için adımlar atmış olsa da, ekosisteminin dökümhane kapasitesi, alt tabaka ve bileşen eksiklerinin giderilmesi birkaç yıl alabilir. Intel, çip tasarımlarını bileşenlere dönüştürmek isteyen şirketlerin işleri uzaklaştırmaya çalışırken Arizona'da iki fabrika inşa etmek için 20 milyar dolar harcayacağını söyledi.