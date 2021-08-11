Teknoloji AirPodslar iOS 15te Apple ID ile bağlantı kurabilecek
İNTERNET

AirPods'lar iOS 15'te Apple ID ile bağlantı kurabilecek

iOS 15 ile hayata geçirilen yeni özellik, AirPods Pro ve AirPods Max'te Apple ID ile bağlantı gerçekleştirerek kayıp kulaklıkların hızlıca bulunmasını sağlayacak. Bul uygulamasının kullanılacağı bu yapının büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPodslar iOS 15te Apple ID ile bağlantı kurabilecek
Apple AirPods

Apple, geçtiğimiz ay en yeni mobil işletim sistemi olan iOS 15'i duyurdu. Bundan 6 sene önce çıkmış olan iPhone 6s için bile destek sağlayan sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra iOS 14 tarafındaki ek güvenlik güncellemelerini de devam ettiriyor. iOS 15 ile gelecek en dikkat çekici özelliklerden biri kaybolan AirPods'ları bulma sistemi.

AirPods Pro ve AirPods Max'te kullanılabilecek olan bu özellikte AirPods doğrudan Apple ID'ye bağlanacak ve Bluetooth ile kaybolan kulaklığın yeri hızlıca tespit edilebiliyor. Bu noktada en dikkat çekici detaylardan biri ise iPhone ile bağlantısı olmayan AirPods'ların da yine bu şekilde bulunabiliyor olması.

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