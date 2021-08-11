AirPods'lar iOS 15'te Apple ID ile bağlantı kurabilecek

Apple, geçtiğimiz ay en yeni mobil işletim sistemi olan iOS 15'i duyurdu. Bundan 6 sene önce çıkmış olan iPhone 6s için bile destek sağlayan sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra iOS 14 tarafındaki ek güvenlik güncellemelerini de devam ettiriyor. iOS 15 ile gelecek en dikkat çekici özelliklerden biri kaybolan AirPods'ları bulma sistemi.

AirPods Pro ve AirPods Max'te kullanılabilecek olan bu özellikte AirPods doğrudan Apple ID'ye bağlanacak ve Bluetooth ile kaybolan kulaklığın yeri hızlıca tespit edilebiliyor. Bu noktada en dikkat çekici detaylardan biri ise iPhone ile bağlantısı olmayan AirPods'ların da yine bu şekilde bulunabiliyor olması.

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TEKNOLOJİ Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir