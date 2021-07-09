Teknoloji Akıllı saatler Kovid-19 geçiren kişilerde uzun vadeli etkileri tespit etmeyi sağlıyor
İNTERNET

Akıllı saatler Kovid-19 geçiren kişilerde uzun vadeli etkileri tespit etmeyi sağlıyor

Yapılan yeni araştırma, Kovid-19 geçiren kişilerin uzun vadede kalp atış hızlarının artış gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Üstelik bu ölçümler doğrudan Apple Watch ya da Google Fitbit gibi giyilebilir ürünler tarafından yapılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Akıllı saatler Kovid-19 geçiren kişilerde uzun vadeli etkileri tespit etmeyi sağlıyor
Koronavirüs

KOVID-19'un uzun vadeli etkileriyle ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Akıllı saat ya da akıllı bileklik gibi sağlık takibi yapan ürünler de bu sürece önemli katkı sağlıyor. Paylaşılan son bilgiler, Apple Watch ya da Google Fitbit gibi ürünlerle yapılan ölçümlere göre koronavirüse yakalanan kişilerin uzun vadede kalp ritimleri önemli oranda artabiliyor.

Toplamda 37 bin katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuç, koronavirüsün uzun vadede kalp hızının yükselmesine yol açtığını gösteriyor. Hatta giyilebilir ürünler üzerinden yapılan ölçümlere göre hastalığı geçiren kişilerin kalp ritimleri ortalamada 79 günde eski haline dönebiliyor.

Bu çalışmanın en önemli noktalarından biri tespitlerin doğrudan giyilebilir ürünlerden yapılıyor olması.

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