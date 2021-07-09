Akıllı saatler Kovid-19 geçiren kişilerde uzun vadeli etkileri tespit etmeyi sağlıyor

KOVID-19'un uzun vadeli etkileriyle ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Akıllı saat ya da akıllı bileklik gibi sağlık takibi yapan ürünler de bu sürece önemli katkı sağlıyor. Paylaşılan son bilgiler, Apple Watch ya da Google Fitbit gibi ürünlerle yapılan ölçümlere göre koronavirüse yakalanan kişilerin uzun vadede kalp ritimleri önemli oranda artabiliyor.

Toplamda 37 bin katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuç, koronavirüsün uzun vadede kalp hızının yükselmesine yol açtığını gösteriyor. Hatta giyilebilir ürünler üzerinden yapılan ölçümlere göre hastalığı geçiren kişilerin kalp ritimleri ortalamada 79 günde eski haline dönebiliyor.

Bu çalışmanın en önemli noktalarından biri tespitlerin doğrudan giyilebilir ürünlerden yapılıyor olması.

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TEKNOLOJİ Apple Watch sağlık takibi özelliğiyle hayat kurtardı