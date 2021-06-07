Akıllı telefon bağımlılarını tehlikelere karşı uyaran yeni bir sistem geliştirildi

Akıllı telefon bağımlılığı artmaya devam ediyor. Kullanıcılar kontrolü ele almak için çeşitli yöntemlere başvursa da sonuç beklendiği gibi olmuyor. Hatta bazı durumlarda bu bağımlılık o kadar ciddi boyuta ulaşıyor ki sokak ya da caddelerde ölümle sonuçlanan trafikkazaları meydana gelebiliyor. Bununla birlikte ortaya ilginç çözümler de çıkıyor; Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, 'üçüncü göz' olarak adlandırdığı bir robotik göz küresini test ediyor.

Bu minik araç telefon bağımlılarının alnına bağlanıyor ve yaralanmaların önüne geçmeyi hedefliyor. Tasarımcı, cihaz bağımlılığınınfark edilmesinde bu sistemin büyük kolaylık sağladığını düşünüyor.

Nasıl çalışıyor?

Üçüncü Göz olarak isimlendirilen cihaz, kullanıcılar ekrana bakmak için başını eğdiğinde doğrudan sesli bir uyarı yapıyor. Böylece telefon kullanırken sokak ya da caddelerde herhangi bir engele denk gelindiğinde Üçüncü Göz devreye giriyor ve uyarı veriyor.

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Royal College of Art ve Imperial College London'da inovasyon tasarımı alanında yüksek lisans öğrencisi olan Bay Paeng, cihazı Seul ve çevresinde denemiş. Lee Ok-jo isimli bir kişi cihazı görüyor ve "alnında göz olan bir uzaylıya benzediğini düşündüm" şeklinde yorum yapıyor. Tabii bu işin biraz da eğlence tarafı. Ayrıca açıklama

"Bugünlerde pek çok genç cep telefonu kullanırken kazalara karışabiliyor. Bu onlar için iyi olur." şeklinde devam ediyor.

Üçüncü Göz, jiroskop ve robotik gözle birlikte engeller arasındaki mesafeyi hesaplamak için bir ultrasonik sensör kullanıyor.