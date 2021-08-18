Teknoloji Akıllı telefonlar pil dolmak üzereyken neden daha yavaş şarj oluyor?
İNTERNET

Akıllı telefonlar pil dolmak üzereyken neden daha yavaş şarj oluyor?

Akıllı telefonların bataryaları belirli bir seviyeye kadar dolduktan sonra şarj işlemi yavaşlıyor. Bunun arkasında lityum pillerin güvenli şarj için devreye aldığı teknolojiler yer alıyor. Peki ama akıllı telefonlar pil dolmak üzereyken neden daha yavaş şarj oluyor?

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Akıllı telefonlar pil dolmak üzereyken neden daha yavaş şarj oluyor?
iPhone şarjı

Akıllı telefonlar, yüzde 80 seviyesine kadar gayet hızlı şarj oluyor. Fakat daha sonrasında yüzde 20'lik dilimin tamamen şarj olması uzun sürebiliyor. Bu durumun sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bunun nedeni aslında lityum pillerin yapısından kaynaklı.

Lityum pil şarjının üç aşaması

Lityum piller, her bir pili en savunmasız durumda korumak için tasarlanmış üç farklı şarj aşamasına sahip.

1- Damlama şarjı olarak da bilinen sabit akım ön şarjı.
2- Sabit akım düzenleme modu.
3- Sabit voltaj düzenleme modu.

Ön şarj

İlk aşama, pil boşken veya hücre voltajı 3,0 V'un altında olduğunda geçerli. Pilin uzun süre boşta kalmasından kaynaklanan sorunlara karşı koruma sağlamak için hücrenin yavaş yavaş yenakıliden etkinleştirilmesi gerekiyor.

Pilin pasifleştirici tabakası, normal bir kimyasal reaksiyonun parçası olarak oluşan koruyucu bir kalkanın iyileşmesi gerekebiliyor ve düşük voltajlı damlama şarjı bunun olmasına izin veriyor.

Bu ön şarj aşaması normalde maksimum şarj hızının yaklaşık yüzde 10'un altında gerçekleşir. Telefonun açılmasındaki gecikmeyi açıklıyor. Örneğin pili tamamen boşalmış bir iPhone, düzgün şekilde başlamak için gereken voltaja sahip olmadan önce birkaç dakika boyunca ekrana genelde bitmiş bir pil simgesi çıkar. Ön şarj aşaması sırasında akım sabit tutulur ve voltaj kademeli olarak artar.

Sabit akım şarjı

Pil 3,0 V'a ulaştığında, telefonunuz yavaş yavaş daha hızlı şarj olmaya başlar. Şarjın bu aşamasında, voltaj zamanla akım sabit yüksek bir orana ayarlanır. Bu, cihazın en hızlı şekilde şarj olacağı ve mevcut herhangi bir hızlı şarj modunun kullanılacağı anlamına gelir.

Bu aşama, pilin güvenli şekilde izin verdiği kadar kısa sürede yüzde 80 kapasiteyle şarj eder.

Sabit voltaj şarjı

Pil yaklaşık yüzde 80'e ulaştığında, şarj sabit voltaj düzenleme moduna geçer. Bu noktada, akım yavaş yavaş azalırken pili maksimum şarjda tutmak için voltaj sabit tutulur. Bu, pilin zarar görmesini engelleyerek aşırı şarjı önler. Aynı zamanda şarj seviyesi yüzde 100'e yaklaştıkça şarjın yavaşladığı anlamına gelir.

Pil, kapasiteye yakın şarj edilene kadar akım düşmeye devam edecek ve bu noktada şarj tamamen duracaktır.

Apple ve Samsung'un ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor
TEKNOLOJİ
Apple ve Samsung'un ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor

Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor
TEKNOLOJİ
Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kutudan şarj adaptörlerini kaldırıyor
TEKNOLOJİ
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kutudan şarj adaptörlerini kaldırıyor
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.