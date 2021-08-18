Akıllı telefonlar pil dolmak üzereyken neden daha yavaş şarj oluyor?

Akıllı telefonlar, yüzde 80 seviyesine kadar gayet hızlı şarj oluyor. Fakat daha sonrasında yüzde 20'lik dilimin tamamen şarj olması uzun sürebiliyor. Bu durumun sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bunun nedeni aslında lityum pillerin yapısından kaynaklı.

Lityum pil şarjının üç aşaması

Lityum piller, her bir pili en savunmasız durumda korumak için tasarlanmış üç farklı şarj aşamasına sahip.

1- Damlama şarjı olarak da bilinen sabit akım ön şarjı.

2- Sabit akım düzenleme modu.

3- Sabit voltaj düzenleme modu.

Ön şarj

İlk aşama, pil boşken veya hücre voltajı 3,0 V'un altında olduğunda geçerli. Pilin uzun süre boşta kalmasından kaynaklanan sorunlara karşı koruma sağlamak için hücrenin yavaş yavaş yenakıliden etkinleştirilmesi gerekiyor.

REKLAM

Pilin pasifleştirici tabakası, normal bir kimyasal reaksiyonun parçası olarak oluşan koruyucu bir kalkanın iyileşmesi gerekebiliyor ve düşük voltajlı damlama şarjı bunun olmasına izin veriyor.

Bu ön şarj aşaması normalde maksimum şarj hızının yaklaşık yüzde 10'un altında gerçekleşir. Telefonun açılmasındaki gecikmeyi açıklıyor. Örneğin pili tamamen boşalmış bir iPhone, düzgün şekilde başlamak için gereken voltaja sahip olmadan önce birkaç dakika boyunca ekrana genelde bitmiş bir pil simgesi çıkar. Ön şarj aşaması sırasında akım sabit tutulur ve voltaj kademeli olarak artar.

Sabit akım şarjı

Pil 3,0 V'a ulaştığında, telefonunuz yavaş yavaş daha hızlı şarj olmaya başlar. Şarjın bu aşamasında, voltaj zamanla akım sabit yüksek bir orana ayarlanır. Bu, cihazın en hızlı şekilde şarj olacağı ve mevcut herhangi bir hızlı şarj modunun kullanılacağı anlamına gelir.

REKLAM

Bu aşama, pilin güvenli şekilde izin verdiği kadar kısa sürede yüzde 80 kapasiteyle şarj eder.

Sabit voltaj şarjı

Pil yaklaşık yüzde 80'e ulaştığında, şarj sabit voltaj düzenleme moduna geçer. Bu noktada, akım yavaş yavaş azalırken pili maksimum şarjda tutmak için voltaj sabit tutulur. Bu, pilin zarar görmesini engelleyerek aşırı şarjı önler. Aynı zamanda şarj seviyesi yüzde 100'e yaklaştıkça şarjın yavaşladığı anlamına gelir.

Pil, kapasiteye yakın şarj edilene kadar akım düşmeye devam edecek ve bu noktada şarj tamamen duracaktır.

TEKNOLOJİ Apple ve Samsung'un ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor

TEKNOLOJİ Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor