Teknoloji Akıllı telefonlarda yalnızca 01 saniyede kilit açan parmak izi okuyucu geliştirildi
MOBİL

Akıllı telefonlarda yalnızca 0.1 saniyede kilit açan parmak izi okuyucu geliştirildi

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yalnızca 0.1 saniyede kilit açabilen parmak izi okuyucusu ortaya çıktı. Meizu 18 modelinde kullanılan yeni sistem, satın alma işlemlerinde de kullanılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Meizu
Meizu

Akıllı telefon üreticileri, biyometrik tarayıcıları (parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma gibi) geliştirmeye devam ederken güvenlik konusunda ek önlemler almaya devam ediyor. Bir dönem tamamen fiziksel ana menü düğmelere dahil edilen parmak izi okuyucu, daha sonrasında yerini yavaş yavaş yüz tanıma teknolojilerine bıraktı.

Evet; bugün hala doğrudan ana menü tuşuna yerleştirilen parmak izi okuyuculu telefonlar var. Fakat artık orta ve üstseviye modellerin tamamında bu sisteme yer veriliyor. Ancak bazı üreticiler de parmak izi okuyucuları doğrudan ekran altına entegre ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni modeli Meizu 18'deki parmak izi okuyucu ise tarama konusunda şu ana kadarki en hızlı biyometrik tarayıcılardan biri. Zira yalnızca 0.1 saniye içinde tarama gerçekleşip kilit açılabiliyor. Tahmin edilebileceğiniz üzere bu yöntemle uygulama satın alma onayı da verilebiliyor. Üstelik Meizu'nun bu parmak izi okuyucu için özellikle belirttiği detaylardan biri de parmak ıslak olsa bile işlemin rahatça gerçekleştirilebiliyor olması.

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