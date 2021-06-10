Teknoloji Amerikan Kalp Derneği doğruladı Apple MagSafe teknolojisi riskli
İNTERNET

Amerikan Kalp Derneği doğruladı: Apple MagSafe teknolojisi riskli

Apple, geçtiğimiz dönemlerde MagSafe'in kalp cihazı kullanan kişiler için sakıncalı olabileceğini duyurmuştu. Bugün gelinen noktada ise Amerikan Kalp Derneği yeni bir açıklamayla riski doğruladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Amerikan Kalp Derneği doğruladı: Apple MagSafe teknolojisi riskli
Apple AirTag

Apple, aylar önce yaptığı duyuruyla birlikte MagSafe aksesuarlarının kalp cihazlarına yakınlaştırılmaması gerektiği yönünde birkaç açıklama yapmış ve kullanıcıları uyarmıştı. Son olarak AmerikanKalp Derneği'nden yapılan açıklamalarla birlikte MagSafe teknolojisinin aslında kalp cihazları için risk oluşturduğu netleşmiş oldu. Yani aslında bu dernek de konuyu doğruluyor.

Böylece Apple MagSafe'in kalp cihazı kullanan kişiler için sakıncalı olabileceği bir kez daha netleşti.
Böylece Apple MagSafe'in kalp cihazı kullanan kişiler için sakıncalı olabileceği bir kez daha netleşti.

Nasıl bir sorun oluşturuyor?

MagSafeteknolojisi, Apple ürünlerinde kalp rahatsızlığı olan ve dolayısıyla kalp cihazları kullanan kişilerde birtakım problemlere neden olabiliyor. Daha doğrusu kalp cihazlarının doğru çalışmasını engelleyebiliyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde iPhone 12 Pro Max'in 1.5 cm'lik bir mesafede kalp cihazlarının manyetik ters çevirme modunu etkileyebileceğini ifade ediliyor. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var.

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