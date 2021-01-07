Amerikan rüyasının sonu: California Republic

Niccolo Machiavelli, Hükümdar adlı kitabında şöyle der: 'Olacakları bilmek isteyen herkes olmuşları tetkik etmelidir. Bu dünyada herhangi bir çağda olan her şeyin bir sureti Antik Çağ'da da mutlaka vardır'

Amerikan halkının itiraz noktasını anlayabilmek yarın bir gün ülkemizde de yaşanma ihtimali olan olayları önceden engelleyebilmek için son derece önemli. Olaylara Trump'ın yönlendirmesi üzerinden bakmak dönüşen sosyolojiyi algılamamızı engelleyebilir.

İsyancılar

Çok uzun süredir ABD'de belli bir kesim Dijital güçlerin müdahalelerinden rahatsız. Twitter, Facebook gibi kurumlar çoktan tüm bilginin mutlak hakimi konumuna gelmişken hoşlarına gitmeyen insanların sesini kısmak konusunda artık hiçbir çekince hissetmiyor.

The Rubicon has been crossed

Julius Caesar, Galya'da mutlak zafer kazandıktan sonra gözünü 500 yıllık bir devleti, vatandaşı olduğu Roma Cumhuriyeti'ne dikti. Cumhuriyetin yerine kendisinin mutlak kontrolünde bir İmparatorluk kurmayı tasarlıyordu.

Rubicon Nehri, Roma döneminde komutanların orduyu arkalarında bırakmaları gereken sınırdı. Caesar, Rubicon'u ordusuyla geçince Cumhuriyet meseleye uyanmıştı ama iş işten çoktan geçmiş kanlı bir iç savaşın sonunda Roma bir İmparatorluğa dönüşmüştü.

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Julius Caesar'ın Rubicon'u ordusuyla geçerken tasviri

Şu an dijital güçler Rubicon'u geçip sınırı aşarken hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Twitter; ilk önce Trump'ın tweetlerine müdahale ederek başladığı bu işe artık yazdığı tweetleri silerek devam ediyor. Facebook, reklam verenleri kendi tercihlerine göre belirlerken öne çıkardığı ve kaldırdığı haberlerle toplum sosyolojisini dönüştürüyor.

Whatsapp'ın kelime filtreleme yoluyla bütün kullanıcılarının özel konuşmalarına erişebildiği ortaya çıkmışken Instagram bir foto paylaşım sitesinden dünyanın en güçlü koltuğuna kimin oturacağına karar veren bir medya gücüne dönüştü.

TEKNOLOJİ Dijital dünyanın Roma'sı: Google İmparatorluğu

Arşiv

Twitter itibarsızlaştırdı, Instagram başkanın kim olacağına karar verdi

Trump, seçimleri kazanan tüm Amerikan Başkanlarından daha fazla oy alarak yarışı kaybetti. Tam 72 milyondan fazla oy aldı. Rakamın boyutunu şöyle anlayabiliriz. Obama 2012 yılında rakibine fark atarken 65 milyon oy almıştı, Trump’tan 7 milyon daha az oy. Peki rekor kırmasına rağmen Trump seçimi nasıl kaybetti?

Biden ve ekibinin bütün dijital stratejileri Instagram üzerinden tasarladı. Açılan binlerce hesap farklı kanallarla gençleri yönlendirdi. Bizim kendilerine fenomen diyen absürt tipleri tartışmak için kullandığımız bu platform dünyanın en güçlü koltuğuna kimin oturacağına karar verdi.

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TEKNOLOJİ Anket firmalarının öngöremediği politik güç: Youtube

ABD seçimlerinde genç oylardaki inanılmaz fark seçimin sonucunu da belirledi.

Biden’ın İnstagram ile birlikte tasarladığı seçim kampanyası karşılığında bir rekoru da getirdi. Amerikan başkanlık yarışının tarihinde ilk kez 18-29 yaş aralığı yüzde 50’nin üstünde katılım sağladı. Bu yaş aralığında 45 eyaletin tamamını Biden kazandı. Birleşik Devletler tarihinde herhangi bir yaş aralığında böyle bir fark şu ana kadar hiç görülmemişti.

Bayrakları bile hazır.

Ortada Birleşik bir devlet kalacak mı şüpheli? Ayrılık bayrakları taşıyanların arasında Slikon Vadisi de var

Herkes, göstericilerin taşıdığı Konfederasyon Bayrağı üzerine analizler yaparken aslında California'nın elitleri, Slikon Vadisi'nde en büyük ayrılık bayrağını taşıyor.

Konfederasyon bayrağı ABD'de daha önce gerçekleşen İç Savaş sırasında bağımsızlığını ilan eden 13 eyaleti temsil ediyor.

Dünyanın en güçlü koltuğuna kimin oturacağına biz karar veririz diyenler toplumların itirazlarını hiçe saymaya devam ederse kendileri gibi düşünmeyenler bununla mücadele etmeye devam edecektir.

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Ayrılıkçıların sembolü Konfederasyon Bayrakları.

Hikaye bu şekilde devam ederse artık Birleşik Devletleri de Roma Cumhuriyeti gibi tarihin tozlu sayfalarında anmaya devam edeceğiz. Bölünen ülkenin hikayesinden ise; California Cumhuriyeti, Konfederasyon gibi çok daha küçük, güçsüz devletler yığını çıkacak.

Dijital tehlike yaklaşıyor önlem almanın tek yolu bilmek

Sosyal medya adıyla basitleştirdiğimiz bu platformlar şu an ABD'ye kafa tutarken bir sonraki hamleleri tüm dünya olacak.

Bizim açımızdan ise bugün geldiğimiz noktada önümüzde iki yol var: Ya bu platformları kendine fenomen diyen şarlatanların yaptığı saçmalıkları takip etmek için kullanıp ne olup bittiğinden habersiz kalıp yok olacağız ya da yeni gerçeği bilip hükmedeceğiz.

Onlar Rubicon'u geçmeden önlemi alabiliriz. Çünkü bilmek hükmetmektir...