Android 12 alternatif mağazalardan uygulama indirme sürecini kolaylaştırıyor

Android, üçüncü parti uygulamaların kullanılması için mağazalara yıllardır izin veriyor. Fakat Android 12 ile bu kapsam daha da genişliyor. Böylece APK dosyaları aracılığıyla istenen herhangi bir uygulama çok daha rahat ve hızlı bir şekilde indirilebiliyor.

Hatta yeni sürümle birlikte otomatik güncelleme konusunda da bir dizi yenilik söz konusu. Sızan bilgilere göre Android 12 ile birlikte artık üçüncü taraf uygulama mağazalarına da destek veriliyor. Bu da kullanıcıların alternatiflere çok daha hızlı erişebileceği anlamına geliyor. Tabii bu uygulama mağazalarına da gerekli izinlerin verilmesi şart.

Android 12'de hem tasarım hem de özellik anlamında köklü değişiklikler olacağı aşikar. Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Android 12'nin tanıtım videosu sızdı

TEKNOLOJİ Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor