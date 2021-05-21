Android 12'de kamera ve mikrofon erişimini gösteren yeni simgeler geliyor

Android 12, mobil işletim sisteminin önceki sürümlerinden oldukça farklı görünüyor. Özellikle gizlilik tarafında bir dizi yeni özellik bekleniyor. Yeni Android sürümü, uygulamaların kamera ve mikrofon erişimi gerçekleştiğinde sağ üstte kullanımı gösteren yeni bir sistem getiriyor.

Böylece iPhone'larda olduğu gibi Android telefonlarda da sistem bileşenlerinin kullanımıyla birlikte ekrana uyarı geliyor. Yani aslında Google I / O ile duyurulan hızlı ayar kutucukları sistemiyle birlikte daha önce izin verdiğiniz uygulamalar için bile kullanımı göstermiş oluyor.

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Google birkaç farklı gizlilik önlemi de eklemiş durumda. Şu anda tam olarak nerede olduğunuzu bilmesi gerekmeyen uygulamalar için 'yaklaşık konum izinleri' isimli yeni bir özellik de sunuluyor.

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