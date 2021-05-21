Teknoloji Android 12de kamera ve mikrofon erişimini gösteren yeni simgeler geliyor
İNTERNET

Android 12'de kamera ve mikrofon erişimini gösteren yeni simgeler geliyor

Android 12, beta 2 kapsamında test edilen özellikle birlikte kamera ve mikrofon erişimi sağlandığında ekranın sağ üstünde simgeleri göstermeye başlıyor. Böylece iPhone'lardaki gibi Android'de de gizlilik kontrolleri zenginleşmiş oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12de kamera ve mikrofon erişimini gösteren yeni simgeler geliyor
Android 12

Android 12, mobil işletim sisteminin önceki sürümlerinden oldukça farklı görünüyor. Özellikle gizlilik tarafında bir dizi yeni özellik bekleniyor. Yeni Android sürümü, uygulamaların kamera ve mikrofon erişimi gerçekleştiğinde sağ üstte kullanımı gösteren yeni bir sistem getiriyor.

Böylece iPhone'larda olduğu gibi Android telefonlarda da sistem bileşenlerinin kullanımıyla birlikte ekrana uyarı geliyor. Yani aslında Google I / O ile duyurulan hızlı ayar kutucukları sistemiyle birlikte daha önce izin verdiğiniz uygulamalar için bile kullanımı göstermiş oluyor.

Google birkaç farklı gizlilik önlemi de eklemiş durumda. Şu anda tam olarak nerede olduğunuzu bilmesi gerekmeyen uygulamalar için 'yaklaşık konum izinleri' isimli yeni bir özellik de sunuluyor.

Android 12'nin tanıtım videosu sızdı
TEKNOLOJİ
Android 12'nin tanıtım videosu sızdı

Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor
TEKNOLOJİ
Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor

Android 12'nin tanıtım tarihi netleşti
TEKNOLOJİ
Android 12'nin tanıtım tarihi netleşti
Abone Ol Google News
Domates toplarken ikna edildi

Domates toplarken ikna edildi

Ekipler aşı olmak istemeyen vatandaşı serada buldu.
Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruyacak.
Dev proje tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.

​Müjdeli haber gelirse tarih kapma yarışı başlayacak.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz
Dünya

ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.
Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı
Hayat

Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dün akşam varılan ateşkes anlaşması sonrası durdu. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.