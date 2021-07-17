Teknoloji Android 12de kayan ekran görüntüsü alma aracı nasıl kullanılır?
İNTERNET

Android 12'de kayan ekran görüntüsü alma aracı nasıl kullanılır?

Android 12, kullanıcıların tüm ekranı kaydetmesini sağlayan yeni bir ekran görüntüsü alma aracı içeriyor. Yani böylece web sayfalarının tamamı tek görüntüye kaydedilebiliyor. Android 12 yüklü cihazlarda güç ve ses yükseltme düğmelerine basılı tuttuktan sonra ekran görüntüsü alma aracıyla işlem gerçekleştirilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12de kayan ekran görüntüsü alma aracı nasıl kullanılır?
Android 12

Google, Pixel cihazlardaki yazılım özelliklerini bazı durumlarda diğer akıllı telefon üreticilerinden çok daha önce sunabiliyor. Fakat bu çok nadir gerçekleşiyor. Samsung, yıllar önce Android'debölünmüşekran uygulamalarına ve çoklu pencereye izin verirken Google bu sistemi Android'e eklemek için Android 7.0 Nougat sürümüne kadar bekledi. Samsung, Huawei ve OnePlus cihazlarda bulunan bir başka özellik ise kayan ekran görüntüsü desteği. Google bu sistemi Android 12 ile birlikte hayata geçiriyor.

Normal şartlarda Android'dekiekrangörüntüsüaracı doğrudan ekranda görünen kısmın fotoğrafını çekip kaydediyor. Fakat kullanıcıların tam sayfa ekran görüntüsü almak istediği durumlar da olabiliyor. Örneğin uzun bir web sayfasının tamamını fotoğraflamak için bu sistem şart. Android 12'de ise artık nihayet ekran görüntüsü aracı tam boy görüntü alabilir hale geliyor.

Android 12'nin ekran görüntüsü aracı, bu sayede uzun web sayfalarını kaydetmeyi sağlıyor.
Android 12'nin ekran görüntüsü aracı, bu sayede uzun web sayfalarını kaydetmeyi sağlıyor.

Android 12'de kayan ekran görüntüsü nasıl alınır?

Öncelikle Android 12 yüklü bir cihaz olması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Daha sonrasında güç ve ses yükseltme düğmesine aynı anda basarak doğrudan ekranda görünen kısmın fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu düğmeye dokunduğunuzda 'daha fazlasını yakala' seçeneğini bir açılır pencere sunuluyor.

Tabii kırpma aracıyla birlikte bunu daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. İşlemi tamamladığınız anda ekran görüntüsünü galeriye depolamak için 'Kaydet' düğmesine tıklamanız yeterli.

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