Android 12'de telefonlar yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek

Android 12'ye ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla özellikler de netleşiyor. Bu noktada en son sızan bilgilere göre tek elle kullanım modu; sensör kontrolü, özelleştirme seçenekleri ve yeni depolama sistemi ayrıntılar arasında. Ama tabii hepsi bu değil. Ek olarak Android 12'de bildirim sistemi de tamamen değişiyor.

Android 12'de jest ve mimiklerle akıllı telefonların kontrolü sağlanacak.

Tüm bunlara ek olarak Android 12'de mimiklerle kontrol gerçekleştirilebilecek. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden sürümde yüz hareketleriyle telefonda birtakım işlemlerin yapılması sağlanabilecek. Ayrıca hareket taramasının telefon ön kamerasından gerçekleştirileceği de biliniyor.

Android 12'nin jest ve mimik özelliği, sayfalar arasında hızlıca geçiş için ekranın en soluna ya da en sağına bakmak yeterli oluyor. Bu sistemin her daim çalışabilmesi için kamera sürekli aktif olarak kalacak. Yeni Android sürümünün birkaç ay içinde hayata geçmesi bekleniyor.

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