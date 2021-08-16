Teknoloji Android 12de telefonlar yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek
İNTERNET

Android 12'de telefonlar yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek

Yeni Android sürümüyle birlikte jest ve mimik kontrolü geliyor. Bu sayede yüz hatları ön kamerayla analiz edilerek hareketlere karşılık gelen işlemler gerçekleştirilebiliyor. Elbette bununla alakalı çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunulacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12de telefonlar yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek
Android 12

Android 12'ye ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla özellikler de netleşiyor. Bu noktada en son sızan bilgilere göre tek elle kullanım modu; sensör kontrolü, özelleştirme seçenekleri ve yeni depolama sistemi ayrıntılar arasında. Ama tabii hepsi bu değil. Ek olarak Android 12'de bildirim sistemi de tamamen değişiyor.

Android 12'de jest ve mimiklerle akıllı telefonların kontrolü sağlanacak.
Android 12'de jest ve mimiklerle akıllı telefonların kontrolü sağlanacak.

Tüm bunlara ek olarak Android 12'de mimiklerle kontrol gerçekleştirilebilecek. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden sürümde yüz hareketleriyle telefonda birtakım işlemlerin yapılması sağlanabilecek. Ayrıca hareket taramasının telefon ön kamerasından gerçekleştirileceği de biliniyor.

Android 12'nin jest ve mimik özelliği, sayfalar arasında hızlıca geçiş için ekranın en soluna ya da en sağına bakmak yeterli oluyor. Bu sistemin her daim çalışabilmesi için kamera sürekli aktif olarak kalacak. Yeni Android sürümünün birkaç ay içinde hayata geçmesi bekleniyor.

Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor
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Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor

Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor
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Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor

Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek
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Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek

Android 12 ile birlikte tek elle kullanım için özel bir mod sunulabilir
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Android 12 ile birlikte tek elle kullanım için özel bir mod sunulabilir
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