Android 12'nin tanıtım tarihi netleşti

Google, geçen yıl koronavirüs nedeniyle birçok farklı organizasyonunu iptal etmiş ya da ertelemişti. Elbette buna geliştirici konferansı da dahildi. Ancak bugün gelinen noktada ise şirket Google I / O etkinliğinin gerçekleşeceğini duyurdu. Bu etkinlik daha önceden de tahmin edildiği gibi tamamen çevrimiçi olacak şekilde düzenleniyor. Konferans, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Mayıs ayının ortasında düzenleniyor.
...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYEpic.twitter.com/Sk3tUnLme0
— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 7, 2021
Bu sene için belirlenen tam tarih 18 - 20 Mayıs. Etkinlikte aslında birçok farklı oturum ve toplantı gerçekleşecek. Ancak bununla alakalı kapsamlı bir zaman listesi ve çizelge Google tarafından bu ay içinde paylaşılacak.
Konferansa dair en önemli ayrıntılardan biri ise Android 12. Uzun süredir geliştirme aşaması devam eden yeni mobil işletim sisteminin de bu organizasyonda duyurulması bekleniyor.
Android 12'den neler bekleniyor?
Mobil işletim sistemlerinin her güncel sürümü bir dizi özellik sunuyor. Dolayısıyla bu durum Android 12 için de geçerli. Şu ana kadar ortaya çıkan detaylara bakılırsa yeni mobil işletim sisteminde akıllı döndürme özelliği, oyun modu, tek elle kullanım için özel bir mod ve yepyeni depolama sistemi geliyor.