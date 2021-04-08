Teknoloji Android 12nin tanıtım tarihi netleşti
İNTERNET

Android 12'nin tanıtım tarihi netleşti

Google, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak düzenleyeceği Geliştiriciler Konferansı kapsamında mobil işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android 12'yi tanıtacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12nin tanıtım tarihi netleşti
Android 12

Google, geçen yıl koronavirüs nedeniyle birçok farklı organizasyonunu iptal etmiş ya da ertelemişti. Elbette buna geliştirici konferansı da dahildi. Ancak bugün gelinen noktada ise şirket Google I / O etkinliğinin gerçekleşeceğini duyurdu. Bu etkinlik daha önceden de tahmin edildiği gibi tamamen çevrimiçi olacak şekilde düzenleniyor. Konferans, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Mayıs ayının ortasında düzenleniyor.

Bu sene için belirlenen tam tarih 18 - 20 Mayıs. Etkinlikte aslında birçok farklı oturum ve toplantı gerçekleşecek. Ancak bununla alakalı kapsamlı bir zaman listesi ve çizelge Google tarafından bu ay içinde paylaşılacak.

Konferansa dair en önemli ayrıntılardan biri ise Android 12. Uzun süredir geliştirme aşaması devam eden yeni mobil işletim sisteminin de bu organizasyonda duyurulması bekleniyor.

Android 12'de özelleştirme yapısı da önemli oranda değişiyor.
Android 12'de özelleştirme yapısı da önemli oranda değişiyor.

Android 12'den neler bekleniyor?

Mobil işletim sistemlerinin her güncel sürümü bir dizi özellik sunuyor. Dolayısıyla bu durum Android 12 için de geçerli. Şu ana kadar ortaya çıkan detaylara bakılırsa yeni mobil işletim sisteminde akıllı döndürme özelliği, oyun modu, tek elle kullanım için özel bir mod ve yepyeni depolama sistemi geliyor.

Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor

Android 12 ile birlikte tek elle kullanım için özel bir mod sunulabilir
TEKNOLOJİ
Android 12 ile birlikte tek elle kullanım için özel bir mod sunulabilir

Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek
TEKNOLOJİ
Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek

Android 12'de yepyeni bir depolama özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Android 12'de yepyeni bir depolama özelliği geliyor

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