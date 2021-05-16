Android 12'nin tanıtım videosu sızdı

En güncel Android sürümü olan Android 12 herkesi heyecanlandırıyor. Hem arayüz ve tasarım konusunda hem de yeni özellik anlamında mobil işletimsisteminden beklenti hayli büyük.

Her ne kadar şu an için geliştirme aşaması devam etse de, yeni sürümün resmi tanıtım videosu internete sızmış durumda. Özellikle Android tarafındaki sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser'in yayınladığı video içerisindeki bir bölümde görülen Android 12 tanıtım videosu, genel anlamda arayüzdeki güncellemeleri ve yeni tasarımı gösteriyor. Hatta bu değişiklikler önüne Google'ın son 6-7 yıldaki en köklü yenilikleri temel alıyor.

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Uygulama simgelerinin güncellenmesi ve kısayolların yenilenmesi bu anlamda yapılan en basit düzenlemeler arasında. Ama aslında kapsam çok daha geniş. Tabii bu noktada Android akıllı telefon üreticilerinin kendi arayüz ve geliştirmeleri de mevcut. Dolayısıyla saf Android akıllı telefon (Google Pixel serisi gibi) satın alınmadığı sürece bu arayüzü tam anlamıyla deneyimlemek pek de mümkün değil.

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Ancak son olarak Android 12'nin gelecek hafta düzenlenecek olan Google I / O kapsamında tanıtılacağını da belirtmekte yarar var. Tabii bir dizi yeni özellik de mevcut. Akıllı otomatik döndürme, özel bir tek elle kullanım modu ve yenilenen bildirim sistemi bunlara dahil.

TEKNOLOJİ Android 12 ile birlikte akıllı otomatik döndürme özelliği geliyor

TEKNOLOJİ Android 12 ile birlikte tek elle kullanım için özel bir mod sunulabilir