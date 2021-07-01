Teknoloji Android cihazlar için Kovid-19 aşı kartı desteği geliyor
İNTERNET

Android cihazlar için Kovid-19 aşı kartı desteği geliyor

Google, geliştirdiği yeni sistemle birlikte Android'e Kovid-19 aşı kartı desteğini getiriyor. Böylece dijital aşı kartı sistemi sağlık kuruluşları, devlet kurumları ya da halk sağlığı yetkililerinin erişimine açılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android cihazlar için Kovid-19 aşı kartı desteği geliyor
Google aşı kartı

Google, kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle birlikte Android kullanıcıları için yeni bir dijital aşı kartı sunuyor. Teknoloji devi; sağlık kuruluşlarına, devlet kurumlarına ve halk sağlığı yetkililerine Kovid-19 aşılarını erişimin dijital kart erişimine açmak için izin verdi. Bu, geliştiricilerin artık kolayca dijital olarak Kovid-19 aşı kartı oluşturabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca bu adım atılırken kullanıcıların gizlilik kaygılarının yatıştırılması için de birtakım önemli adımlar atılıyor. Google, insanların Kovid-19 aşı ve test bilgilerinin bir kopyasını elinde tutmadığını ve herhangi bir yerel ya da bulut depolama sisteminin sunulmadığını özellikle belirtiyor.

Kullanıcılar, kartı kendi güvenlikleri için saklamadan önce güvenliklerini sağlama konusunda kilitleme ve sınırlandırma özelliklerine de sahip.

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