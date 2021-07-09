Teknoloji Android Jelly Beande Google Play Servislerine destek kesiliyor
İNTERNET

Android Jelly Bean'de Google Play Servisleri'ne destek kesiliyor

Google, bundan 10 yıl önce duyurulan Android sürümü Jelly Bean için Google Play Servisleri'ne olan desteği sonlandırıyor. Yani aslında Jelly Bean kullanan kişilerin artık Google Play Servisleri'nden yararlanmak için telefonunu güncellemesi zorunlu hale geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android Jelly Beande Google Play Servislerine destek kesiliyor
Android Jelly Bean

Google, eski Android sürümlerine olan desteği büyük oranda hala devam ettiriyor. Fakat artık çıkışından bu yana neredeyse 10 yıl geçmiş olan Jelly Bean için süreç resmen tamamlanıyor. Şirket, konuyla alakalı yaptığı açıklamada bu işletim sisteminde Google Play Servisleri'ne verilen desteğin sonlanacağını duyurdu.

Google, Jelly Bean'e olan desteğini böylece tamamen ortadan kaldırmış oluyor.
Google, Jelly Bean'e olan desteğini böylece tamamen ortadan kaldırmış oluyor.

Yani bu durumda eski Android sürümlerini kullanan kişilerin güncelleme yapması zorunlu hale geliyor. Tabii cihazların da destekliyor olması gerekiyor.

Ancak genel olarak istatistiklere bakıldığında Android Jelly Bean yüklü olan cihazların aktif cihazlar arasındaki pazar payının yüzde 1 seviyesinden daha az olduğu da biliniyor. Dolayısıyla çok fazla kullanıcı için korkulacak bir durum yok.

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