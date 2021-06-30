Teknoloji Android uygulamaları için yeni güvenlik önlemleri geliyor
İNTERNET

Android uygulamaları için yeni güvenlik önlemleri geliyor

Google, Android uygulamalarını daha güvenli hale getirmek için yeni önlemler alıyor. Bu sayede mevcut uygulamaların yanı sıra Google Play'e yeni yüklenecek uygulamalara özel ek güvenlik önlemleri de getiriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android uygulamaları için yeni güvenlik önlemleri geliyor
Google Play

Google, uzunca bir süredir Android uygulamalarını daha güvenli hale getirmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu noktada Google Play'in sorumlularından Luke Jefferson yeni bir bilgi paylaşarak ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

  • Google Play'i daha emniyetli hale getirerek hizmet kalitesini artırmak için iki güvenli önlemi alacağız. İki adımlı doğrulama ve ek tanımlama gereksinimi bunlar arasında.

Bu noktada alınacak çözümlerin başında açıklamada da belirtildiği gibi doğrulama sisteminin zorunlu hale gelmesi yer alıyor. Yine benzer şekilde geliştiricilerin yeni bir hesap oluşturma sırasında fiziksel adreslerini, telefon numaralarını ve ek bilgileri tanımlaması artık zorunlu tutuluyor.

Tabii bunların son noktada uygulama güvenliği konusunda nasıl bir fayda sağlayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Atılan adımlar belirli zararlı uygulamaların Google Play'e dahil edilmesinin önüne geçecek gibi görünüyor. Yani planlanan bu. Mevcut uygulamalar için çeşitli düzenlemeler de sürüyor.

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