Android'e kayıp cihazları bulma özelliği geliyor

Apple, yıllardır 'iPhone'umu Bul' özelliğiyle cihazların harita üzerindeki konumunu gösterip, ses çalmayı ve kayıp cihazları bulmayı kolaylaştırıyor. Hatta buna ek olarak çalındığı düşünülen ürünler için verileri uzaktan silmeyi de sağlıyor. Servis, mobil işletim sisteminin yeni sürümüyle 'Bul' olarak isimlendiriliyor ve tüm özellikler aynı şekilde kullanılabiliyor. Şimdi ise Android tarafında benzer bir yapı geliyor.

Android Find My Device, kayıp cihazların harita üzerinden konumunun görüntülenmesini sağlıyor.

Sonunda Android'e de geliyor

Android'de Find My Device olarak isimlendirilen yeni özellik, kaybedilen cihazların konumunu görmeyi sağladığı gibi 'Kaybettim' düğmesiyle birlikte ürün herhangi bir şekilde internete ya da Bluetooth desteğine kavuştuğunda konumu gösterebiliyor.

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Google bu noktada gizliliği temel alan birtakım detaylar da sunuyor. Yani aslında cihazı bulan kişilere herhangi bir kişisel bilgi göstermiyor.

Şu an için özelliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil. Fakat kapsam alanının geniş olacağı ve kullanıcılar için büyük fayda sağlayacağı kesin.

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