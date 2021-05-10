Apple 2023'te kendi 5G modemini üretebilir

Appleekosistemine yönelik isabetli tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin 2023'te kendi tasarladığı 5G modemlerini kullanabileceğini iddia ediyor. Yani aslında bu da bir yandan Qualcomm ile modem konusundaki işbirliğinin birkaç yıl içinse sonlanacağını gösteriyor.

Aslında Kuo'nun bu iddiası geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan bir analiz raporuyla da doğrulanıyor. Şirketin zaten bir süredir 5Gmodemler üzerinde çalıştığı ve yeni nesiliPhone'lara bu modemleri entegre etmek istediği biliniyor. Bu noktada tarih ise 2023 şeklinde geçiyor.

Konuyla alakalı paylaşılan raporda şu maddeler de yer alıyor:

Doğrudan Apple tarafından tasarlanan 5G modemlerin 2023'te iPhone'lara entegre edilmesi bekleniyor.

Böylece Apple ve Qualcomm arasındaki modem işbirliğinin belirtilen tarihte son bulması söz konusu.

Geliştirme sürecinin devam etmesi nedeniyle tarih 2023 olarak belirlenmiş.