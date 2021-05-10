Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Apple 2023te kendi 5G modemini üretebilir
İNTERNET

Apple 2023'te kendi 5G modemini üretebilir

Apple'ın yeni nesil iPhone'larla birlikte 2023 yılında kendi 5G modemini hayata geçirebilir. Sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Qualcomm ile iş birliğinin bu tarihte sonlanacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple 2023te kendi 5G modemini üretebilir
iPhone

Appleekosistemine yönelik isabetli tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin 2023'te kendi tasarladığı 5G modemlerini kullanabileceğini iddia ediyor. Yani aslında bu da bir yandan Qualcomm ile modem konusundaki işbirliğinin birkaç yıl içinse sonlanacağını gösteriyor.

Aslında Kuo'nun bu iddiası geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan bir analiz raporuyla da doğrulanıyor. Şirketin zaten bir süredir 5Gmodemler üzerinde çalıştığı ve yeni nesiliPhone'lara bu modemleri entegre etmek istediği biliniyor. Bu noktada tarih ise 2023 şeklinde geçiyor.

Konuyla alakalı paylaşılan raporda şu maddeler de yer alıyor:

    Doğrudan Apple tarafından tasarlanan 5G modemlerin 2023'te iPhone'lara entegre edilmesi bekleniyor.
    Böylece Apple ve Qualcomm arasındaki modem işbirliğinin belirtilen tarihte son bulması söz konusu.
    Geliştirme sürecinin devam etmesi nedeniyle tarih 2023 olarak belirlenmiş.
Abone Ol Google News
Gel al katliam olmasın

'Gel al katliam olmasın'

​İşgalci İsrail askerleri El-Kisvani'nin ofisini kuşattı
Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.
Filistin halkı Kudüse doğru yürüyüşe geçti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Fanatik Yahudi'den vahşet!

Fanatik Yahudi'den vahşet!

​Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.