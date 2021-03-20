Apple açıkladı: iMac Pro satışları sonlandırıldı

Apple, hepsi bir arada yapısındaki iMac Pro'lar için yolun sonuna geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamaların ardından artık hepsi bir arada yapısındaki bu sistemler için satışlar sonlanıyor.

Böylece yeni bir iMac Pro satın almak için şirketin web sitesine giren ziyaretçiler bu bilgisayarı hiçbir şekilde bulamıyor. Apple'ın iMac Pro satın almak isteyenlere için tavsiyesi ise Mac Pro modelleri. Tabii bu yüksek performans isteyen profesyonel kullanıcılar için geçerli.

Ancak genel olarak kullanıcılar standart olarak iMac modellerini satın almaya devam edebiliyor. Burada da 21 inç ve 27 inç olmak üzere seçenekler var.

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