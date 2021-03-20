Teknoloji Apple açıkladı iMac Pro satışları sonlandırıldı
İNTERNET

Apple açıkladı: iMac Pro satışları sonlandırıldı

Apple'ın profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdiği iMac Pro'lar için yolun sonu geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalardan sonra artık şirketin web sitesindeki iMac Pro bölümü de kaldırıldı. Profesyoneller için Mac Pro modelleri öneriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iMac Pro
iMac Pro

Apple, hepsi bir arada yapısındaki iMac Pro'lar için yolun sonuna geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamaların ardından artık hepsi bir arada yapısındaki bu sistemler için satışlar sonlanıyor.

Böylece yeni bir iMac Pro satın almak için şirketin web sitesine giren ziyaretçiler bu bilgisayarı hiçbir şekilde bulamıyor. Apple'ın iMac Pro satın almak isteyenlere için tavsiyesi ise Mac Pro modelleri. Tabii bu yüksek performans isteyen profesyonel kullanıcılar için geçerli.

Ancak genel olarak kullanıcılar standart olarak iMac modellerini satın almaya devam edebiliyor. Burada da 21 inç ve 27 inç olmak üzere seçenekler var.

Apple'dan resmi açıklama geldi: iMac Pro satışları sonlanıyor
TEKNOLOJİ
Apple'dan resmi açıklama geldi: iMac Pro satışları sonlanıyor

Apple yakında Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayabilir
TEKNOLOJİ
Apple yakında Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayabilir

Apple internetteki sahte ürünleri bulan bir özel ekip kurdu
TEKNOLOJİ
Apple internetteki sahte ürünleri bulan bir özel ekip kurdu
Abone Ol Google News
Eminönündedikkat çeken yoğunluk

Eminönü'nde
dikkat çeken yoğunluk

Araç ve yaya trafiği havadan görüntülendi.
Köylerinin giriş ve çıkışlarını izliyorlar

Köylerinin giriş ve çıkışlarını izliyorlar

​Gurbetçiler köy özlemini böyle gideriyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMMyi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur

Tıp öğrencileri sokağa inip vatandaşı uyardı.

​İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor.

​Toplu olarak istifa ettiler.

Erzincan 13 kez sallandı

Erzincan 13 kez sallandı

​Kemah'ta hissedilen deprem sonrası artçılar devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.