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Teknoloji Apple AirPods 3ün 18 Mayısta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor
İNTERNET

Apple AirPods 3'ün 18 Mayıs'ta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor

Her ne kadar Apple cephesinden herhangi bir açıklama ya da duyuru olmasa da yeni nesil AirPods'un 18 Mayıs'ta tanıtılması gündemde. Üstelik buna ek olarak Apple Music HiFi isimli yeni bir servisin duyurulması da kuvvetle muhtemel.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple AirPods 3ün 18 Mayısta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor
AirPods

Apple'ın uzunca bir süredir yeni nesil AirPods geliştirdiği biliniyor. Her ne kadar şu ana kadar çok fazla somut bilgi ortaya çıkmamış olsa da, yeni sızıntılar gelecek hafta AirPods 3 olarak isimlendirilen yeni modelin tanıtılacağını gösteriyor.

Daha önce de Apple ile ilgili verdiği birkaç bilgiyle gündeme gelen YouTuber Luke Miani, ürünün tanıtımı için 18 Mayıs tarihini işaret ediyor. Ancak özel bir etkinlik yerine yalnızca bir basın bülteni ve duyuruyla ürünün çıkarılacağını da özellikle belirtiyor.

Daha kaliteli müzik: Apple Music HiFi

Şu an için tek bilinen AirPods 3'ün aslında hem kutu hem de kulaklık tasarımı hakkında AirPods Pro'ya tamamen benzeyeceği... Bunun dışında çok konuşulan aktif gürültü engelleme desteğinin gelip gelmeyeceği bile belli değil.

Bu arada Apple'ın aynı basın bülteniyle Apple Music HiFi adını verdiği yeni abonelik sistemini de duyurması bekleniyor. Yeni servis, standart olarak sunulan müzikhizmetinin yüksek kaliteli hali olarak geçiyor. Tabii fiyatın da bu doğrultuda artması bekleniyor.

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