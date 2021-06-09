Apple Android'den iOS'a geçişi kolaylaştıran yeni hamleler yapıyor

Şu anda akıllı telefonların işletim sistemi düşünüldüğünde iki ana seçenek var. Bunlar Android ve iOS. Evet; Huawei, HarmonyOS ile birlikte hızlı bir giriş yapmış olsa da henüz ürünlerin çeşitliliği tamamlanabilmiş değil. Çinli şirketin bu hamleyle birlikte Android pastasından ve hatta iOS'tan payalması söz konusu olabilir.

Ancak şu anda iki ana platformda bakıldığında Apple, Android tercih eden kullanıcılardan pay alabilmek adına birtakım yatırımlar yapmaya devam ediyor. En somut adım ise 'iOS'a taşı' özelliği. Bu sayede Android'deki veriler hızlı bir şekilde iPhone'lara aktarılabiliyor.

Uygulama aslında 2015'ten bu yana Android kullanıcılarının iPhone'lara geçmesine yardımcı olacak bir araç olarak görev yapıyor. Ancak, iOS 15 ile birlikte Apple bu uygulamayı daha iyi kullanmak ve daha fazla imkan sağlamak için çeşitlendirme yapacak gibi görünüyor. Örneğin, güncellemeyle kullanıcılar artık tüm fotoğraf albümlerini, dosyalarını, klasörleri ve hatta Erişilebilirlik ayarlarını iOS'a aktarabiliyor ve böylece yeniden ayarlama yapmaya gerek kalmıyor.

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Ama bunun yalnızca iOS 15 çalıştıran cihazlar için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu da kullanıcıların sonbahar aylarına kadar beklemesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarıyor.

TEKNOLOJİ iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone'lar belli oldu