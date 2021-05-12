Apple dolandırıcılık üzerine kurgulanan uygulamalarla alakalı açıklama yaptı

Kişisel verilerin güvenliği son yıllarda en hassas konulardan biri. İsim, e-posta adresi, telefon numarası, ev / iş adresleri ve bankacılıkbilgileri bu verilerin başında geliyor. Apple bir yandan yeni iOS sürümleriyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı sistemini hayata geçirdi. Böylece kullanıcılar kendilerini takip edecek uygulamaları listeden seçebiliyor.

Konunun diğer bir boyutunda ise zararlı uygulamalar da geliyor. Cupertino merkezli Apple, özellikle dolandırıcılık üzerine kurgulanan çeşitli uygulama ve oyunlarkonusunda çeşitli düzenlemeler yapıyor.

Şirketin konuyla alakalı olarak kendisayfasından yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

Apple, dolandırıcılık yapan geliştiricileri ve kullanıcıları tespit edip bunlara karşı yasal işlem başlatarak App Store’un kullanıcıların uygulamaları güvenli ve güvenilir bir biçimde keşfedebilecekleri bir yer olmayı sürdürmesine yardımcı oluyor. REKLAM App Store’un iPhone’da kullanılmaya başladığı ilk günden beri görülen tehditler, yıllar içinde daha büyük ölçekli ve karmaşık hale geldi. Buna paralel olarak Apple da bu tehditlerle mücadele etmek için çalışmalarını genişletti. Kullanıcılara ve geliştiricilere yönelik riskleri önlemek için adımlar atmaya devam etti.Kötü niyetli kişilerin konum ve ödeme ayrıntıları gibi en hassas kullanıcı bilgilerinden yararlanmasını engellemek için arka planda önemli miktarda kaynak ayrılması gerekiyor. Tüm dolandırıcılık teşebbüslerini veya kötü niyetli hareketleri önceden engellemek imkansız olsa da Apple’ın sektöre liderlik eden dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları sayesinde güvenlik uzmanları App Store’un uygulama bulmak ve indirmek için en güvenilir yer olduğu konusunda hemfikir.1Yalnızca 2020 boyunca, Apple’ın gelişmiş teknolojisi ve uzmanlığı sayesinde müşteriler dolandırıcılık ihtimali taşıyan toplam 1,5 milyar ABD dolarının üzerinde işlemden korundu. Yaklaşık bir milyon adet riskli ve saldırılara açık yeni uygulamayı kullanıcılardan uzak tutarak para, bilgi ve zaman kaybının önüne geçildi. REKLAM

TEKNOLOJİ Facebook ve Instagram iOS 14.5 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı