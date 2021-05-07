Apple ekranı meraklı gözlerden gizleyen yeni bir teknolojinin patentini aldı

Apple, yeni nesil iPhone'lar için patent ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak 'ekran gizliliği' kapsamında yeni bir sistemin patentini almış durumda.

Şu anda iPhone'lara sağdan ya da soldan herhangi bir açıyla bakıldığında ekrandaki nesneler rahatça görülebiliyor. Fakat üzerinde çalışılan yeni teknoloji, gizliliği temelalarak açıya bağlı olarak ekran görünümünü tamamen engelliyor.

Mart'ta patenti alınan yeni teknolojinin önümüzdeki yıllarda iPhone ve iPad'lerde kullanılması bekleniyor. Yani aslında özellikle toplu taşımada çok sık meydana gelen, ekrana bakma sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu sistem Face ID ile kullanıcının gözlerini izleyecek ve çevreden gelen bakışlarda ekranları gizleyecek.

Kişisel bilgilerin bilgilerin yanı sıra bankacılıkverileri ve işlemleri de düşünüldüğünde aslında bu sistemin ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor.

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Normal şartlarda bu özellik şu anda çeşitli ekran koruyucularla telefona entegre edilebiliyor. Fakat Apple'ın patentlediği sistem doğrudan 'teknolojiyi' temel alıyor. Face ID ile yüzü tarayan sistem, kullanıcının baktığı bölümü temel alarak işlemi gerçekleştiriyor. Yani farklı bir kullanıcı telefona baktığında ekranı net bir biçimde göremiyor.

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