Apple Haritalar sonunda yorum ve not özelliği kazandı

iOS 14.5 güncellemesi, iPhone'lar için bir dizi yeni özellik getiriyor. Özellikle koronavirüsnedeniyle maske takan ve Face ID ile kilit açamayan insanların hayatını kolaylaştıran bazı önemli yenilikler var. Varsayılan olarak gelen çeşitli uygulamalar da çeşitlidüzenlemeler içeriyor.

Birçok farklı yön bulma uygulamasında yer alan bu özellik sonunda Apple Haritalar için de aktif edildi.

Yorum ve not eklenebiliyor

AppleHaritalar için geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların içeriğe katkı sunmasını sağlıyor. Yani böylece daha önce birçok farklı yön bulma uygulamasında yer alan 'yorum yapma ve uyarı notları ekleme' gibi durumlar AppleHaritalar için de gerçek oluyor. Böylece harita üzerinden insanların irtibat kurması söz konusu.

Buna ek olarak iOS 14.5 güncellemesi Apple Haritalar'da kalabalık yoğunluğunu tespit etme konusunda da yeni bir adım atıyor. Böylece kullanıcılar güzergaholuşturmasa bile bölge bölge yoğunlukharitasını görebilecekler.

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