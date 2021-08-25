Teknoloji Apple Haritalara değerlendirme özelliği geldi
İNTERNET

Apple Haritalar'a değerlendirme özelliği geldi

Apple, bir süredir devam eden söylentilerin ardından Haritalar için yorum ve not özelliğini hayata geçirdi. Kullanıcılar, istedikleri bölgeye ve mekana dair yorum yapıp işletmeleri oylayabiliyor. Bu da Apple Haritalar'ı tercih eden diğer kişiler için bir rehber anlamına geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple Haritalara değerlendirme özelliği geldi
Apple Haritalar

Apple, geçtiğimiz sene iOS 14 ile birlikte güncellenen Harita konusunda yeni özellikleri duyurdu. Şimdi ise bu sistem birçok farklı ülkeye açılıyor.

Apple Haritalar'ın bu yeni özelliği, oylama ve yorumlama sağlıyor.
Apple Haritalar'ın bu yeni özelliği, oylama ve yorumlama sağlıyor.

Yeni Apple Harita uygulaması hangi özellikleri sunuyor?

Güncellenen Apple Harita, kullanıcıların değerlendirme yapmasını ve ek olarak mekanlarla alakalı bilgiler vermesini sağlıyor. Yani aslında diğer navigasyon uygulamalarında olduğu gibi Apple Harita da bir anlamda rehber özelliği kazanmış oluyor.

Kullanıcılar istedikleri konuma ek bilgi verebiliyor ve oylamayla mekanların puanlarını yükseltebiliyor. En önemli ayrıntılardan biri de oylama yapan kullanıcıların profillerinin ya da isimlerinin görünmüyor olması.

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