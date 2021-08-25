Apple Haritalar'a değerlendirme özelliği geldi

Apple, geçtiğimiz sene iOS 14 ile birlikte güncellenen Harita konusunda yeni özellikleri duyurdu. Şimdi ise bu sistem birçok farklı ülkeye açılıyor.

Apple Haritalar'ın bu yeni özelliği, oylama ve yorumlama sağlıyor.

Yeni Apple Harita uygulaması hangi özellikleri sunuyor?

Güncellenen Apple Harita, kullanıcıların değerlendirme yapmasını ve ek olarak mekanlarla alakalı bilgiler vermesini sağlıyor. Yani aslında diğer navigasyon uygulamalarında olduğu gibi Apple Harita da bir anlamda rehber özelliği kazanmış oluyor.

Kullanıcılar istedikleri konuma ek bilgi verebiliyor ve oylamayla mekanların puanlarını yükseltebiliyor. En önemli ayrıntılardan biri de oylama yapan kullanıcıların profillerinin ya da isimlerinin görünmüyor olması.

TEKNOLOJİ Apple Harita uygulamasına rapor özelliği eklendi