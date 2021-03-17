Apple internetteki sahte ürünleri bulan bir özel ekip kurdu

Apple, Samsung ya da Huawei fark etmeksizin birçok akıllı telefonüreticisi sahte ürünlerle mücadele ediyor. Özellikle aksesuartarafında kullanıcıların sağlığına etki edebilecek derecedeki problemliürünler ve satıcılarıyla alakalı çeşitli işlemler başlatılıyor. Şarjkablosu ya da adaptörü de bunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca bu ürünlere Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin logosunu basan ve yanlışyönlendirme yapan irili ufaklı üreticiler de var. Apple, bu konuda iPhone aksesuarları konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Son paylaşılan rapor, şirketin aslında Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını araştıran özel bir ekibi olduğunu ortaya çıkarıyor.

Apple'ın konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde:

REKLAM

Sahte ürünleri pazardan çıkarmak için dünya çapındaki kanun uygulayıcılar, tüccarlar, sosyal medya şirketleri ve e-ticaret siteleriyle sürekli olarak temasta olan bir uzman ekibimiz var. Geçen sene Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere çevrimiçi pazarlardan 1 milyondan fazla sahte Apple ürünleri listesi kaldırıldı.

Yeni nesil ürünleriyle birlikte kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklık gibi aksesuarları kaldıran şirket, aslında üçüncü parti şirketler için yeni bir pazar oluşturmuş oluyor. Fakat alternatif ürünlerin doğrudan Apple isimlendirilmesiyle pazarlanıyor olması şirkete olumsuz yansıyor.

TEKNOLOJİ Apple yakında Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayabilir