Apple iOS 14.5 sürümünü imzalamayı durdurdu

Apple, geçen hafta yayınladığı iOS 14.5.1 güncellemesinin ardından iOS 14.5 sürümüne geri dönüşü durduruyor. Böylece iPhone'larına iOS 14.5.1 sürümünü yükleyen kullanıcıların artık eski sürüme dönmesi mümkün olmuyor.

Böylece artık kullanıcıların iOS 14.5'e geri dönmesi söz konusu değil.

Cupertinolu şirket, kullanıcıların en yeni versiyona geçmesi için bu tarz hamleleri sürekli olarak yapıyor. Yani aslında karar bir sürpriz değil.

Konuyla alakalı olarak Apple'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

Geçen hafta iOS 14.5'in piyasaya sürülmesinin ardından Apple, iOS 14'ün daha önce mevcut olan ve Nisan sonunda piyasaya sürülen sürümü iOS 14.5'i imzalamayı bıraktı. iOS 14.5 artık imzalanmadığında, iOS 14.5.1'i zaten yüklediyseniz iOS 14.5'e düşürmek mümkün değil.

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