Apple iOS 14.5.1 imzalamayı durdurdu: Eski sürüme geçiş sona erdi

Apple, kısa bir süre önce iOS 14.5.1'i imzalamayı durdurdu. Bu da artık kullanıcıların bahsi geçen sürüme dönemeyeceği anlamına geliyor. Aynı şey iPadOS 14.5.1 için de geçerli.

Apple bugün, önemli güvenlik düzeltmeleriyle birlikte Mayıs başında yayınlanan iOS 14.5.1'i imzalamayı durdurdu. Bu, cihazlarını iOS 14.5 veya iOS 14.7 beta sürümüne güncelleyen kullanıcıların artık iOS 14.5.1'e geçemeyeceği anlamına geliyor.

iOS 14.6 güncellemesiyle birlikte hem kamera hem de güvenlik tarafındaki problemler ortadan kalkıyor.

iOS 14.6, batarya problemi yaşayan kullanıcıların yüklediği bir güncelleme. Şirket, mümkün olduğu kadar çok kişinin en son güvenlik düzeltmelerini çalıştırdığından emin olmak ve yeni özelliklerin daha fazla sunulmasını sağlamak için eski sürümleri imzalamayı durduruyor. iOS 14.6 sürümü, Apple Card ailesi, yeni AirTag özellikleri ve daha fazlası için destek de getirdi.

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