Apple kritik güvenlik güncellemesi yayınladı

Apple, hem macOS hem de iOS tarafında yayınladığı güncellemelerle birlikte ek özellikler sunmaya devam ediyor. Ancak bu güncellemeler bir yandan da hataları ortadan kaldırıp genel iyileştirmeler sağlıyor. Son olarak tüm işletim sistemleri için yayınlanan güncelleme ise güvenlik tarafındaki bazı problemleri ortadan kaldırıyor.

macOS Big Sur 11.2.3, iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1 ve watchOS 7.3.2 sürüm numaralı güncellemeler an itibariyle tüm kullanıcılara sunulmuş durumda. Kritik güncellemenin farklı cihazlarda ve farklı işletim sistemleri için aynı anda yayınlanmasının nedeni ise güvenlik.

Google ve Microsoft güvenlik uzmanlarının ortaya çıkardığı bu açıklar, yeni güncellemeyle ortadan kalkıyor.

Google ve Microsoft'un güvenlik uzmanları ortaya çıkardı

Google ve Microsoft'un uzmanlarının bulduğu kilit güvenlik açıkları aslında doğrudan Safari'nin WebKit sistemiyle alakalı. Bu da aslında artniyetlikişiler tarafından kullanılmasıyla birlikte bir dizi problem oluşturabiliyor. Dolayısıyla şirket en kısa sürede güncellemelerin yüklenmesi gerektiğinden bahsediyor.

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