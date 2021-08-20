Teknoloji Apple ofislere dönüşü 2022ye erteledi
İNTERNET

Apple ofislere dönüşü 2022'ye erteledi

Apple, KOVID-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek zorunlu ofislere dönüşü Ocak 2022'ye kadar erteledi. Şirket, ofis dönüşlerinin başlamasından bir ay önce çalışanlara ek bilgi vererek süreci başlatacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple ofislere dönüşü 2022ye erteledi
Apple

Apple, KOVID-19 vakalarındaki artışa atıfta bulunarak ofislere zorunlu dönüşü Ocak 2022'ye erteledi. Şirket, personelle yüz yüze çalışmaya dönmeden bir ay önce haber verecek.

Dün akşam şirket içinde personellere gönderilen e-postada, şirketin önemli isimlerinden Deirdre O'Brien, çalışanları aşı olmaya teşvik ederek Apple perakende mağazalarının açık kaldığını duyurdu. Konuyla alakalı tam açıklama ise şu şekilde:

    Pandeminin henüz arkamızda kalmamasının hayal kırıklığı hissi oluşturduğunu biliyorum. Dünyanın dört bir yanındaki birçok meslektaşım için bu dönem büyük bir trajedi, acı ve kalp kırıklığı dönemi oldu. Lütfen hepimizin burada birbirimize destek olmak ve zorlu zamanlarda birbirimizin yanında durmak istediğini bilin.

Ofislere dönüş Ocak 2022'ye kadar ertelendi. Tabii bu tarihten 1 ay önce personele durumla alakalı bilgi de verilecek.
Ofislere dönüş Ocak 2022'ye kadar ertelendi. Tabii bu tarihten 1 ay önce personele durumla alakalı bilgi de verilecek.

Önceden çoğu personelin evden çalışmasını engelleyen şirket, Haziran'da Tim Cook'un Eylül başından itibaren haftada üç gün ofise dönmesini gerektiren hibrit bir çalışma modelini test ettiğini söylediğinde tutumunu değiştirmiş oldu. Bu tarih daha sonra en Ekim 2021'e uzatıldı ve bugün gelinen noktada ise en erken Ocak 2022'de ofislere dönüş gerçekleşecek gibi görünüyor.

Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu
TEKNOLOJİ
Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
NATOdan Türkiyeye teşekkür

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.