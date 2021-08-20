Apple ofislere dönüşü 2022'ye erteledi

Apple, KOVID-19 vakalarındaki artışa atıfta bulunarak ofislere zorunlu dönüşü Ocak 2022'ye erteledi. Şirket, personelle yüz yüze çalışmaya dönmeden bir ay önce haber verecek.

Dün akşam şirket içinde personellere gönderilen e-postada, şirketin önemli isimlerinden Deirdre O'Brien, çalışanları aşı olmaya teşvik ederek Apple perakende mağazalarının açık kaldığını duyurdu. Konuyla alakalı tam açıklama ise şu şekilde:

Pandeminin henüz arkamızda kalmamasının hayal kırıklığı hissi oluşturduğunu biliyorum. Dünyanın dört bir yanındaki birçok meslektaşım için bu dönem büyük bir trajedi, acı ve kalp kırıklığı dönemi oldu. Lütfen hepimizin burada birbirimize destek olmak ve zorlu zamanlarda birbirimizin yanında durmak istediğini bilin.

Ofislere dönüş Ocak 2022'ye kadar ertelendi. Tabii bu tarihten 1 ay önce personele durumla alakalı bilgi de verilecek.

Önceden çoğu personelin evden çalışmasını engelleyen şirket, Haziran'da Tim Cook'un Eylül başından itibaren haftada üç gün ofise dönmesini gerektiren hibrit bir çalışma modelini test ettiğini söylediğinde tutumunu değiştirmiş oldu. Bu tarih daha sonra en Ekim 2021'e uzatıldı ve bugün gelinen noktada ise en erken Ocak 2022'de ofislere dönüş gerçekleşecek gibi görünüyor.

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