Teknoloji Apple personelleri kademeli olarak ofislere geçmeye başlıyor
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Apple personelleri kademeli olarak ofislere geçmeye başlıyor

Apple, Eylül'den itibaren çalışanlardan haftada 3 gün ofise dönmelerini istiyor. Bu süreçte hem evden hem de uzaktan çalışmayla ilgili yeni bir model üzerinde çalışan şirket, artık personellere yılda 2 hafta evden çalışma hakkı da veriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple personelleri kademeli olarak ofislere geçmeye başlıyor
Apple

Apple personelleri salgının başından bu yana büyük ölçüde evlerden çalışıyor. Ancak aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte artık personelin yavaş yavaş ofislere geçmesi de planlanıyor. Şirket CEO'su Tim Cook, kısa süre önce yaptığı duyuruyla birlikte geri dönüş için ilk sinyalleri verdi.

Eylül'den itibaren personellerin haftada 3 gün ofiste çalışmalarını talep eden Cook, uzaktan çalışma seçeneğinin de devam ettiğinin altını çiziyor. Yani aslına bakılırsa Pazartesi, Salı, Perşembe ofisten çalışma; Çarşamba ve Cuma günleri ise evden çalışma sistemi hedefleniyor. Tabii bu süreçte tamamen yüz yüze çalışmak zorunda olan personeller ise haftanın 5 günü 'eskiden olduğu gibi' ofislere dönmeye başlıyor.

Tim Cook, artık personellerin yılda 2 hafta boyunca herhangi bir sebep olmadan evden çalışabileceğini de açıklıyor.
Tim Cook, artık personellerin yılda 2 hafta boyunca herhangi bir sebep olmadan evden çalışabileceğini de açıklıyor.

Konuyla alakalı olarak şirket CEO'su Tim Cook'un yaptığı açıklama ise şöyle:

  • Başardığımız her şeye rağmen gerçek şu ki geçen sene önemli bir şeyden eksik kaldık, birbirimizden. Video konferans görüşmeleri mesafeyi kısalttı ama gerçekleştiremediği şeyler var.

Şirket her ne kadar ofislere dönüş için özel bir model üzerinde çalışıyor olsa da ek olarak 'uzaktan çalışma' sistemini de kenarda tutuyor. Hatta aile bireylerine yakın olmak ya da seyahatleri planlama konusunda rahat etmek isteyen kişiler yılda iki haftaya kadar uzaktan çalışma imkanına sahip oluyor.

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