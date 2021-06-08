Apple Rahatsız Etme modu için bir dizi güncelleme yayınladı

Apple, dün akşamki Geliştiriciler Konferansı kapsamında yazılım odaklı bir dizi güncellemeyi duyurdu. Bunlar arasında iOS, iPadOS ve macOS'un yeni sürümleri var. Ayrıca sistemsel hataların düzeltilmesi ve karşılaşılan güvenlik açıklarının kapanması gibi durumlar da söz konusu. Rahatsız Etme modu açıkken karşılaşılan bazı problemler de yeni iOS güncellemesiyle tarihe karışıyor.

Apple Rahatsız Etme modu nedir? Rahatsız Etme özelliği, iPhone ya da iPad'ler kilitliyken aldığınız aramaların, uyarıların ve bildirimlerin sessiz olmasını sağlar. Ayrıca Rahatsız Etme özelliğini zamanlayarak belirli kişilerden gelen aramalara izin vermek de mümkün.

İlk olarak Apple yeni sürümle birlikte bildirim sistemini grafiksel olarak elden geçirmiş. Bu, kişilerin fotoğraflarını eklemeyi ve uygulama simgelerini yeniden boyutlandırmayı da sağlıyor. Ama daha da ilginç olan güncelleme, bildirimözetlerinin tanıtılmış olması.

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Rahatsız Etme modu için tanımlanan Focus yani Odak özelliği, uygulamalar için çeşitli kategoriler oluşturarak sınırlandırmalar sunuyor.

Bu özellik etkili bir şekilde önemsiz görülenbildirimleri bir araya toplayarak günün belirlisaatlerinde karşınız getiriyor. Sürekli olarak dikkat dağıtan sıkıcı bildirimler yanı sıra bu şekilde bir sistem sunulmuş olması çok daha kullanışlı görünüyor.

iOS 15 bunun da ötesinde belirli uygulamalar ve ileti dizileri için bildirimleri kolayca ve geçici olarak duraklatmaya imkan tanıyor.

Rahatsız Etme modundaki güncelleme, istenen uygulamalar arasında kategorik bir biçimde kısıtlama yapmayı sağlıyor.

iPhone'daki Rahatsız Etme işlevindeki iyileştirmeler bunlarla bitmiyor. Focus olarak isimlendirilen yeni sistem, iOS 15 kullanıcılarının belirli zamanlarda hangi bildirimleri alacaklarını özel olarak tanımlamasını sağlıyor. Yani aslında aramalara ve mesajlara izin veren ama sosyal medya uygulamalarını durduran yeni bir profil oluşturmak mümkün hale geliyor.

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Böylece genel bir değerlendirmeyle yeni iOS ile birlikte Rahatsız Etme modunun çeşitlendiği ve çok daha bol özellikle birlikte esnek bir kullanım sunduğu; hatalardan arındırıldığı ortada.

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