Teknoloji Apple Siri internetsiz kullanılabilir hale geliyor
İNTERNET

Apple Siri internetsiz kullanılabilir hale geliyor

Apple'ın kişisel asistanı Siri, yeni güncellemeyle birlikte internet olmadan kullanılabiliyor. Yani böylece elde edilen kişisel veriler de iCloud'da depolanmamış oluyor. Üstelik internetsiz herhangi bir eksiklik de hissettirmiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple Siri internetsiz kullanılabilir hale geliyor
Apple Siri

Apple, kişisel asistan Siri tarafında geliştirmelere devam ediyor. Yapay zeka desteğiyle öğrenmeye devam eden Siri, şimdi de internet bağlantısı olmadan çalışılabilir duruma geliyor.

Normal şartlarda Siri'nin görevi aslına bakılırsa A serisi yongalarla birlikte nöral sistem tarafından üstleniliyor. Böylece dün gerçekleşen WWDC 2021 konferansı kapsamında da kişisel asistanın artık çevrimdışı çalışabileceği doğrulanmış oldu.

Kişisel veriler buluta kaydedilmiyor.

Yani artık herhangi bir sebepten dolayı internet bağlantısı olmadığında da Siri'yi kullanmak mümkün hale gelecek. Daha da önemlisi verilerin iCloud bulutsistemlere kaydedilmesi durumu da ortadan kalkıyor.

İnternetsiz Siri nasıl çalışıyor?

En çok merak edilen detaylardan birisi de internetsiz Siri'nin tam olarak nasıl çalıştığı... Kişisel asistan, dün akşam yapılan denemelerde de açıkça görülebildiği gibi problem oluşturmuyor.

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