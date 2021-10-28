Apple Uygulama Gizlilik Raporu nasıl görülür?

Apple, şu anda 'beta' kapsamında olan iOS 15.02 sürümüyle birlikte yeni bir dizi özellik sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise Uygulama Gizliliği Raporu. Böylece hangi uygulamaların hangi sistem bileşenlerini kullandığı görülebiliyor. Yani aslında mikrofona, kameraya, rehbere ya da diğer kaynaklara erişen uygulamaların durumu bu özellikle eskiye oranla çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Böylece uygulamaların sistem kaynaklarından kullanımı görülebiliyor.

Apple Uygulama Gizlilik Raporu nasıl kullanılır?

iOS 15.02 beta sürümünü yükleyen kullanıcılar Ayarlar / Gizlilik / Uygulama Gizlilik Raporu üzerinden detaylara erişebiliyor. Burada 'Veri ve Sensör Erişimi' bölümünde kullanım süresi, erişilen sistem bileşenleri ayrıntılı olarak görülebiliyor.

Uygulama isminin hemen altında konum, fotoğraflar ve benzer detaylara yer veriliyor. Ayrıca alt kısımda uygulamaların ağ aktivitelerini de görmek mümkün oluyor.

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