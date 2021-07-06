Apple Watch sağlık takibi özelliğiyle hayat kurtardı

Akıllı saatler, akıllı bileklikler ve benzer giyilebilir ürünler 'sağlık takibi' konusunda çok önemli görevleri yerine getiriyorlar. Özellikle kalp ritmi takibi konusunda epey yetenekli hale gelen akıllı cihazlar, zaman zaman hayati tehlikelerin fark edilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Apple Watch son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kadının hayatını kurtardı.

Kalp ritmi bozukluğu bazı durumlarda kişi tarafından fark edilemeyebiliyor. Fakat giyilebilir ürünler bu noktada kullanıcıları uyarıyor ve olası problemlerin önüne geçilmesini sağlıyor. Michigan'da yaşayan Diane Feenstra, Apple Watch üzerinden kontrol ettiğinde kalbinin dakikada 169 kez attığını görüp durumu hemen eşine bildiriyor. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Feenstra'nın bu ritimle birlikte kalp krizi geçirdiği de ortaya çıkıyor. Yani Apple Watch üzerinden herhangi bir kontrol yapılmasaydı yeni kalp krizlerinin geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilirdi.

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Diane Feenstra'nın konuyla alakalı açıklaması ise şöyle:

Saat üzerinden kalp hızınızı kontrol etmeniz gerçekten çok kolay ve pratik. Sabah hiçbir şey yapmamıştım ama yine de bu tip bir durum başıma geldi. Kontrol etmeseydim belki de ölümcül olabilecek şekilde birkaç kez daha kalp krizi geçirebilirdim.