Teknoloji Apple Watchlar güncellemeyle birlikte yeni AssistiveTouch işlevleri kazanıyor
İNTERNET

Apple Watch'lar güncellemeyle birlikte yeni AssistiveTouch işlevleri kazanıyor

Apple; iPhone, iPad ya da Apple Watch için yayınladığı güncellemelerle engelli bireylerin kullanımına yönelik yeni senaryolar geliştiriyor. Bu noktada son olarak Apple Watch için hayata geçirilen AssistiveTouch, çeşitli yumruk sıkma hareketleriyle görevlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple Watchlar güncellemeyle birlikte yeni AssistiveTouch işlevleri kazanıyor
Apple Watch

Apple, ürünleriyle etkileşimi eskisinden daha iyi hale getirmek için yeni yollar deniyor. iOS 15 tarafında yeni gelecek özelliklerin duyurulmasının ardından, Apple Watch'ları kapsayan düzenleme yapıldı.

Cupertinolu şirketin tanıttığı yeni erişilebilirlik özellikleri arasında Apple Watch için yeni bir AssistiveTouch işlevi de var. Giyilebilir cihaz, el hareketlerini ekrandaki eylemlere dönüştürmek için makine öğrenimiyle birlikte jiroskop, ivmeölçer ve kalp atış hızı sensörü gibi sensörlerden gelen verileri kullanıyor.

Bu özellik, saat ekranına dokunmadan sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişilerin cihazla etkileşime girmesine izin vermek için tasarlanmış. Ama bu özellik Apple için erişilebilirlikten çok daha fazlası anlamına gelebilir. Apple Watch için AssistiveTouch, belirli bir kullanıcı türünü ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişileri ve üst vücut uzuvları farklı olan kişileri hedefliyor.

  • Apple Watch, jiroskop ve ivmeölçer gibi yerleşik hareket sensörlerinin yanı sıra optik kalp atış hızı sensörü ve cihaz üzerinde makine öğrenimi kullanarak kas hareketi ve tendon aktivitesindeki ince farklılıkları algılayabilir. Bu da kullanıcıların ekrandaki bir imleci bir çimdik ya da sıkma gibi bir dizi el hareketiyle gerçekleştirmesini sağlıyor. Apple Watch'taki AssistiveTouch, gelen aramaların daha kolay yanıtlamasını, ekrandaki hareket işaretçisini kontrol etmesini ve Bildirim Merkezi, Kontrol Merkezi ve daha fazlasına erişmesini sağlar.

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