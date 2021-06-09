Teknoloji Apple yeni iPhone güncellemesi konusunda kullanıcıları zorlamayacak
İNTERNET

Apple yeni iPhone güncellemesi konusunda kullanıcıları zorlamayacak

Apple, normal şartlarda yeni bir iOS sürümü çıkardığında eskisini imzalamayı bırakarak geri dönüşü durduruyor. Böylece yükseltme yapıp memnun olmayan kişilerin eski sürüme geçmesi önleniyordu. Şimdi ise bu politika önemli oranda değişiyor. Ayrıca iOS 15'in çıkışından sonra iOS 14 tarafındaki ek güvenlik güncelleştirmelerinin benzer şekilde devam edeceği netleşti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple yeni iPhone güncellemesi konusunda kullanıcıları zorlamayacak
iOS 15

Apple, birkaç gün önce WWDC kapsamında iOS, iPadOS ve macOS'un yeni sürümlerini tanıttı. Doğal olarak sunulacak ek özellikler de ortaya çıktı. Bugün gelinen noktada ise kullanıcıların en fazla merak ettiği şeylerden biri iOS 15 güncellemesinin zorunlu olup olmayacağıydı...

Yani Apple bu noktada eski iPhone ya da iPad'lerin en güncel sürüme yükseltilmesinde baskı altına alınmayacak. Üstelik iOS 14 tarafındaki güvenlik desteği devam edecek.

Apple, kullanıcıları iOS 14'ten iOS 15'e güncellemeleri konusunda zorlamayacak.
Apple, kullanıcıları iOS 14'ten iOS 15'e güncellemeleri konusunda zorlamayacak.

Apple'ın normaldeki güncelleme politikası nasıl?

Apple, normal şartlarda iPhone ya da iPad'lerdeki güncelleme konusunda farklı bir yol izliyordu. Normalde yenibir iOSsürümü çıktığında önceki sürümlere olan destek bir süre sonra sona eriyor ve kullanıcıların geri dönmesi engelleniyordu. Ancak iOS15 ile bu yaklaşım değişecek gibi görünüyor.

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