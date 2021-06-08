Teknoloji Apple yine dava edildi Bu kez sorun performans düşüşü ve pil sorunları
İNTERNET

Apple yine dava edildi: Bu kez sorun performans düşüşü ve pil sorunları

Apple, geçtiğimiz dönemlerde 'planlı eskitme' nedeniyle birçok farklı bölgede dava edilmişti. Bugün gelinen noktada ise iOS 14 sürümünün iPhone'lardaki performans düşüşü ve pil sorunlarının asıl nedeni olduğu belirtiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple yine dava edildi: Bu kez sorun performans düşüşü ve pil sorunları
iPhone

Apple, zaman zaman düşükperformans ya da şarjsorunlarından dolayı dava ediliyor. Son olarak açılan dava ise yeni iOSgüncellemeleriyle telefonları önemli oranda yavaşlattığını ve tekşarjdakikullanımsüresini düşürdüğü iddia ediliyor. Bu problem iOS 14.5, iOS 14.5.1 ve iOS 14.6 sürümlerinde meydana geliyor. Tabii akıllara geçtiğimiz dönemlerde de sıkça gündeme gelen 'planlı eskitme' konusu geliyor.

Davada, Apple'ın kullanıcıları yazılım güncellemelerini yüklemeye zorunlu bıraktığı ve bu yeni sürümlerin de ürünlerde bazı problemlere yol açtığı da özellikle belirtiliyor. iPhone'lardaki yavaşlama ve pil problemleri kısmı da ilk sıralardaki problemler arasında değerlendiriliyor.

Ayrıca şikayette şu cümlelere de yer veriliyor:

    Apple; mevcut kullanıcılara ek olarak potansiyel iPhone kullanıcılarına da özellikleri cazip halde sunuyor. Ayrıca buna bağlı olarak hataların düzeltildiği ya da güvenliğin daha üst seviyeye çıkartıldığı belirtiliyor. Fakat buna ek olarak yazılım güncellemelerinde işlem hızı ve pil ömrünün azalması gibi durumlar meydana geliyor.

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