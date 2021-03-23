Apple'a bu kez de iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmaması nedeniyle ceza kesildi

Maliyetleri düşürmek ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için hamleler yapmaya devam eden Apple, iPhone 12 ailesiyle kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkardı.

Şirket, uzun süredir iPhone kullananların halihazırda şarj aletlerinin olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yeni alınan ürünle kutudan çıkan adaptörlerin pek kullanılmadığı ve bir köşede atıl şekilde beklediğini vurguluyor. İlk kez iPhone satın alanlar için de ek bir ücretlendirmeyle adaptörünü satın alabileceğini ifade ediliyor. Tabii tüm bunları yaparken çevreyi koruma ve maliyet kalemlerini azaltma ibarelerinin altını özellikle çiziyor.

Kararın açıklanması ve iPhone 12 kutusundan şarj kablosunun kaldırılmasının ardından Brezilya yönetimi durumundan rahatsız olduğunu birkaç kez bildirmişti. Apple'ın yeni iPhone'larda adaptöre yer vermesi gerektiğini özellikle belirten yönetim, maliyetlerin düşürülmesi ya da çevreyi koruma gibi ibarelere de bir anlamda karşı çıkmıştı.

REKLAM

iPhone 12'nin kutu içeriğinde telefon haricinde yalnızca şarj adaptörü geliyor.

2 milyon dolarlık para cezası

Yapılan değerlendirme sonrasında Brezilya'da satılacak olan iPhone'larda kutu içeriğine şarj kablosunun geleceği ifade edilmişti. Ancak daha sonrasında herhangi bir hamle yapılmadı. İşte bu sebepten dolayı Apple'a 2 milyon dolarlık bir para cezası verildi. Şirketin bu cezaya itiraz edip etmeyeceği bilinmiyor. Ama rakamın çok düşük olması nedeniyle itiraz konusunun gündeme gelmesi beklenmiyor.

Bu arada Apple son birkaç haftada patent ihlalleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Personalized Media Communications'a ait olan patenti kullandığı için şirkete 308.5 milyon dolar tazminat cezası verilmişti.

TEKNOLOJİ Apple zayıf talep nedeniyle iPhone 12 mini üretmeyi bırakabilir

TEKNOLOJİ Apple yakında Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayabilir