Apple'a yeni bir dava: Ekran problemine bile bile göz yumuldu

Apple, bu kez de 2016 model MacBook Pro'ların ekran aydınlatmasında yaşanan problem nedeniyle suçlanıyor. Renklerindeğişmesine ve ardından görüntünün gitmesine neden olan sorunun kapsam alanı genişlemeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde bir servis programı başlatmış ve gereken onarımların ücretsiz şekilde yapılacağını duyurmuştu.

Ekran kablosunda yaşanan sorunlar, görüntüye ilişkin birtakım problemleri meydana getirirken, sıkıntıya genel olarak bir isim de bulundu: flexgate.

Öncelikle ekranda çizgi problemleri oluşuyor ve daha sonrasında ise görüntü tamamen gidiyor.

Her ne kadar Apple bu problemleri yeni modellerle birlikte çözmüş olsa da Touch Bar'lıürünlerde dahi problem olması kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor. Hatta bazı davalarda Apple'ın sorunu bile bile MacBook'ları piyasaya sürdüğü de özellikle belirtiliyor. Şimdilik konuyla alakalı şirketten yapılan herhangi bir açıklama ise yok.

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TEKNOLOJİ Şarj olmayan MacBook Pro'lar için değişim programı başladı

TEKNOLOJİ MacBook Pro'lardaki ekran sorunlarıyla ilgili onarım programı genişletildi